Małgorzata Gersdorf: O wyborach do Trybunału

Za nami decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o powierzeniu funkcji prezesa TK Bogdanowi Święczkowskiemu. Ja jednak chcę odnieść się do wydarzeń z października i listopada 2015 r., których konsekwencje odczuwamy do dziś. Skłonił mnie do tego opublikowany 30 listopada 2024 r. na Rp.pl tekst prof. J. Steliny, sędziego TK, „Kryzys wokół TK – politycy zepsuli, politycy powinni naprawić”. Zasadniczy wydźwięk artykułu jest taki, że kryzys wokół TK należy stanowczo zakończyć, uwzględniając zarówno kwestie ustrojowe, jak i ludzkie, to jest osób, które zostały wybrane przez Sejm VII oraz VIII kadencji.