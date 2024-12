Ewa Szadkowska: Śniadaniowa propaganda sukcesu

Kto jutro zaprasza na śniadanie? – takie żarciki rzucali sobie w ostatnim czasie dziennikarze. Zbliżająca się rocznica powołania rządu Donalda Tuska skłoniła wielu ministrów i ich zastępców do pochwalenia się osiągnięciami lub przynajmniej próby przekonania mediów, że takowych przez ostatnie 12 miesięcy nie brakowało. Na rekord postanowiła najwyraźniej pójść ekipa Adama Bodnara.

Żeby było jasne: nie mam nic przeciwko śniadaniom prasowym. To znakomita, zwłaszcza że zwykle mniej formalna metoda komunikacji, pozwalająca jednej stronie (tej, która zaprasza) pokazać otwartość i transparentność, a przy tym opowiedzieć wszystko, co jej zdaniem powinno dotrzeć do obywateli. A także nieco stępić ostrze potencjalnej krytyki. W końcu nie wypada wdeptywać w ziemię kogoś, z kim przed chwilą siedziało się przy jednym stole, prawda? Drugiej zaś stronie (czyli dziennikarzom) takie spotkania pozwalają uzyskać także trochę nieoficjalnych informacji, dopytać o coś poza protokołem czy zdobyć bezpośredni numer nieuchwytnego urzędnika.