Większa lojalność i motywacja pracowników, a także mniejsza absencja — takie korzyści z 4-dniowego tygodnia pracy najczęściej wskazują menedżerowie HR w Niemczech, którzy uczestniczyli w sondażu agencji zatrudnienia Randstad, przeprowadzonym dla niemieckiego ifo Institute.

Według niego, już teraz 11 proc. firm nad Odrą oferuje 4-dniowy tydzień pracy, przy czym tę średnią podbijają małe firmy (do 50 pracowników). Wśród nich 14 proc. może się pochwalić krótszym tygodniem pracy, który jest zdecydowanie, bo o połowę mniej popularny w dużych firmach (7 proc.). Nie widać też perspektyw szybkiego wzrostu popularności 4-dniowego tygodnia pracy, choć nie zawsze oznacza on wzrost kosztów.

Jak zwraca uwagę Daria Schaller, badaczka z ifo Institute, tylko w co dziesiątej firmie oferującej 4-dniowy tydzień pracy, pracownik może ograniczyć swój czas pracy, zachowując pełne wynagrodzenie. Znacznie więcej, bo ponad połowa pracowników, godzi się na obniżenie wypłaty, by móc pracować przez 4 dni w tygodniu. Z kolei w 39 proc. firm pracownicy rozkładają tygodniowy czas pracy na cztery dni w tygodniu, co oznacza, że pracują wtedy dłużej.

4-dniowy tydzień pracy: szanse i zagrożenia

Chociaż w co piątej z niemieckich firm toczą się teraz dyskusje nad wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy (częściej rozmawiają o tym menedżerowie dużych firm — 31 proc.), to tylko 2 proc. badanych ma już konkretne plany skrócenia czasu pracy. Pozostałe najczęściej po prostu o tym nie myślą, albo (prawie co trzecia) oceniają, że w ich przypadku 4-dniowy tydzień pracy nie byłby możliwy.