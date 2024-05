Burza wokół pomysłów na płacę minimalną. Resort tonuje emocje

– W kwestii rynku pracy liczą się nie tylko konkretne działania, ale także zapowiedzi. Dla firm, które myślą o ekspansji w Polsce albo rozważają ją jako jedną z lokalizacji nowych inwestycji, już sama zapowiedź takich zmian jest sygnałem ostrzegawczym, szczególnie przy obecnym deficycie rąk do pracy – zwraca uwagę Kamil Sobolewski. Przypomina też niedawne deklaracje ministra finansów Andrzeja Domańskiego o tworzeniu warunków dla wzrostu inwestycji prywatnych, co ma być jednym z priorytetów rządu. Główny ekonomista Pracodawców RP zwraca też uwagę, że zapowiedź dotycząca płacy minimalnej zbiegła się w czasie z deklaracjami ministry rodziny dotyczącymi planów skrócenia czasu pracy do czterech dni w tygodniu (32 godzin). – Zapowiedzi o podwyższaniu płacy minimalnej do 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia i o czterodniowym dniu pracy to w obecnych warunkach ekonomicznych herezja. Nie wyobrażam sobie, by w odpowiedzialnym rządzie taka herezja stała się rzeczywistością – zaznacza Sobolewski.

Płaca minimalna. Problem dla gospodarki

Ekstrawagancją polityczną nazywa pomysł podniesienia płacy minimalnej do 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia prezes Instytutu Finansów Publicznych Sławomir Dudek. Jego zdaniem taka nieskonsultowana zapowiedź może oznaczać wzrost szarej strefy oraz niepokój w przedsiębiorstwach.

– Znacznie lepszym rozwiązaniem byłyby branżowe i regionalne płace minimalne – podkreśla ekonomista. I przypomina, że w krajach skandynawskich nie ma płacy minimalnej jednakowej dla wszystkich, a minimalne wynagrodzenie jest negocjowane pomiędzy związkami zawodowymi a przedsiębiorcami w branżach.

Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, krytykując pomysł podniesienia płacy minimalnej do 60 proc. przeciętnej płacy, podkreśla, że podnoszenie płac musi być powiązane z wydajnością i produktywnością. – A nie jest. Mamy tu próbę zadekretowania bogactwa, co się zawsze źle kończy – przekonuje Kaźmierczak. I dodaje, że o ile w Warszawie, we Wrocławiu czy w Gdańsku podwyżka płacy minimalnej ma nikłe znaczenie, o tyle może mieć katastrofalne skutki dla 30 proc. powiatów, które są najsłabsze gospodarczo.

Jak zaznacza Ryszard Florek, właściciel firmy Fakro, szybki wzrost płacy minimalnej to nie tylko problem dla biznesu, ale także dla gospodarki. – Jeśli będziemy wydawać tak dużo pieniędzy na wynagrodzenia, że nie będziemy inwestowali, to zmniejszy się nasza konkurencyjność. Co więcej, jeśli zainwestujemy w rozwój, to w przyszłości nie będzie nas stać na wyższe wynagrodzenia – wyjaśnia przedsiębiorca, według którego wysokość płac, w tym tej minimalnej, powinien określać rynek.

Zwiększać dochody, a nie tylko płace

– Wysoki poziom płacy minimalnej cieszy oczywiście związki zawodowe. Ale czy problem spłaszczenia płac, możliwego wzrostu szarej strefy, wreszcie kłopotów mikroprzedsiębiorstw nie jest sygnałem do refleksji na temat wpływu wysokości płacy minimalnej na rynek pracy? – pyta prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i przewodniczący zespołu prawa pracy w Radzie Dialogu Społecznego. I wyraża nadzieję, że wypowiedź pani minister jest początkiem poważnej debaty.