- Nawet jeśli sztuczna inteligencja opisze zdjęcie RTG i postawi wstępną diagnozę, to będzie potrzebny specjalista umiejący skontrolować system, czy nie doszło do halucynacji AI, który przekaże też diagnozę pacjentowi. Zawsze będziemy woleli, by zrobił to człowiek, a nie robot — zaznacza prof. Katarzyna Śledziewska,, dyrektor ośrodka badającego transformację cyfrową, DELab UW.

Informatyk nadal będzie potrzebny

Jeszcze więcej, bo ponad dwa miliony nowych stanowisk, pojawi się z kolei w zawodach określanych jako STEM — związanych z rozwojem nowych technologii (w tym narzędzi AI) inżynierii i nauki. Ci specjaliści — w tym informatycy — zajmują drugie miejsce na liście przyszłościowych profesji – z prawie 17 proc. wzrostem zapotrzebowania w porównaniu z 2022 r.

O brak ofert zatrudnienia nie powinni się też obawiać menedżerowie, dla których w najbliższych sześciu latach ma przybyć w Europie ponad milion nowych miejsc pracy. Tyle, że – podobnie jak w zawodach STEM — muszą się oni liczyć ze zmianą wymaganych kompetencji. Wśród nich będzie umiejętność współpracy z AI, a także dobrze rozwinięte (a deficytowe dziś) kompetencje społeczno-emocjonalne.

O ile większe zmiany są prognozowane w zawodach związanych z pracą umysłową, to w miarę stabilna sytuacja będzie w pracy fizycznej (nie licząc produkcji, gdzie ubędzie w Europie ok. 0,9 mln miejsc pracy). Robotnicy przemysłowi mogą przekwalifikować się na budowlańców (liczba wakatów w budownictwie wzrośnie w Europie o 7 proc., czyli ok 700 tys.) czy kierowców (przybędzie dla nich ok. pół miliona miejsc pracy).