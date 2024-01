Słabnie optymizm pracowników, chociaż większość liczy na podwyżki

Podwyżka za lepszą pracę

Podobnie jak w poprzednich latach prawie co trzeci z pracowników sam zamierza wystąpić o podwyżkę - najczęściej argumentując te oczekiwania wysoką jakością swojej pracy (66 proc.). Taka sama grupa zamierza sięgnąć po argument wysokiej inflacji, która w 2023 r. była głównym powodem starań o podwyżkę. Z kolei teraz pracowników częściej niż przed rokiem do walki o podwyżkę zachęca dobra kondycja firmy i zwiększone obowiązki (30 proc.).

Co ciekawe, osoby, które nie zamierzały wystąpić o podwyżkę najczęściej (prawie co trzecia) obawiały się, że nie zostałoby to dobrze odebrane przez pracodawcę. Przybyło także pracowników, którzy unikają rozmów o podwyżkach, bo czują się z tym niekomfortowo. Jak zaznacza Mateusz Żydek, rzecznik Randstad, ten opór przed negocjowaniem podwyżki nie jest korzystny też dla pracodawców, bo zwiększa ryzyko kosztownej dla nich rotacji kadr. Niezadowolony z zarobków pracownik jest bardziej skłonny zmienić pracę, co widać także w Monitorze Rynku Pracy. Wśród powodów zmiany pracodawcy (zrobił to w minionym półroczu co piąty z badanych pracowników), do 38 proc. wzrósł odsetek osób niezadowolonych z poprzedniej firmy.

Dlużej szukamy nowej pracy

Jak jednak zwraca uwagę Łukasz Komuda, ekspert ds. rynku pracy w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, rotacje pracowników i tak ogranicza gorsza koniunktura gospodarcza i widoczne także w badaniu Randstad spowolnienie na rynku pracy. Pomimo niewielkiego bezrobocia i małych obaw o utratę pracy, Polacy z mniejszym optymizmem oceniają dziś swoje szanse na znalezienie nowego zajęcia – wyraźnie, bo z 69 proc. do 65 proc. zmalała grupa przekonanych, że szybko znaleźliby pracę lepszą lub tak dobrą jak obecna. Tę średnią obniżają pracownicy z branży IT, gdzie tylko 60 proc. badanych wierzy w szanse na lepszą pracę.

Zdaniem Komudy, ten spadek optymizmu jest przejawem malejącej dostępności atrakcyjnych ofert pracy, co widać także po ubiegłorocznych danych z portali rekrutacyjnych. Ostatnie dane GUS pokazują też malejącą liczbę wakatów w firmach. W rezultacie średni okres poszukiwania zatrudnienia wydłużył się teraz z 2,7 do 3,1 miesiąca. - Dopóki koniunktura się nie poprawi, czas poszukiwania pracy raczej nie będzie się skracać, a może nawet się wydłużyć. Podobnie pogarszać się może subiektywna ocena pracowników szans na znalezienie takiej samej lub lepszej pracy – ocenia Łukasz Komuda.