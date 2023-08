Oferta Euro Stylu odpowiada różnorodnym oczekiwaniom – zarówno osób poszukujących mieszkania dla siebie, „second home” nad morzem czy też nieruchomości w celach typowo inwestycyjnych. W dobie pracy zdalnej pojawiła się też nowa grupa klientów, którzy dzielą swoje życie pomiędzy dwa miasta. Takie osoby chętnie kupują mieszkania w nadmorskiej okolicy, by w wolnym czasie cieszyć się bliskością morza i plaży.

- W Gdańsku, na historycznych, postoczniowych terenach realizujemy DOKI oraz MONTOWNIĘ będącą zabytkowym budynkiem z loftami hotelowymi stanowiącymi unikatowy produkt inwestycyjny, który na parterze ma food hall ze światową kuchnią. Autentyczność wnętrz, artefakty z historią w tle i przepyszne jedzenie powodują, że jest to inwestycja najwyższej klasy, wyróżniająca się lokalnie i w skali kraju - mówi Magdalena Reńska, dyrektor zarządzająca i członek zarządu w spółce Euro Styl.

Siła przyciągania inwestorów na postoczniowe tereny w Gdańsku

DOKI powstają w centrum Gdańska, blisko wielu atrakcji Starego Miasta i pięknie odrestaurowanego dworca Gdańsk Główny. Dwa budynki w tej inwestycji zostały już oddane do użytku, w dwóch kolejnych klienci odbiorą klucze do mieszkań w I kwartale 2024 roku. W lipcu do sprzedaży wszedł kolejny etap z nową pulą mieszkań w budynkach z terminem odbioru zaplanowanym na III kwartał 2025 r.

MONTOWNIA - zabytkowy budynek z industrialnym wnętrzem

Integralną częścią DOKÓW jest zabytkowa MONTOWNIA. To zrewitalizowany historyczny budynek, w którym znajdują się lofty hotelowe, przestrzeń konferencyjna oraz największy w północnej Polsce food hall. Oryginalność projektu i lokalizacja sprawiają, że cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem turystów, gości biznesowych i samych gdańszczan. Część hotelowa - MONTOWNIA Lofts&Experience – przebojem weszła na gdański rynek, co potwierdza niemal tysiąc opinii klientów na portalu booking.com, gdzie średnia ocen obiektu wynosi 9,7. Zarządza nią profesjonalna spółka operatorska z Grupy Dom Development.

W pełni wyposażone lofty hotelowe z osobnymi księgami wieczystymi są sprzedawane inwestorom indywidualnym. Są to lokale użytkowe, więc nabywcy mają możliwość odliczenia 23 proc. podatku VAT. Lofty w MONTOWNI najczęściej kupują osoby aktywne zawodowo, lokujące swoje nadwyżki finansowe, które dzięki wygodnemu modelowi biznesowemu mogą cieszyć się zyskami z wynajmu bez angażowania własnego czasu. W ofercie sprzedaży pozostało kilkanaście gotowych loftów - to gratka dla inwestorów, którzy chcą, by nieruchomość od razu zaczęła generować zyski.

Przestrzenie wspólne MONTOWNI wzbogaca niebanalna sztuka, m.in. wielkogabarytowe pejzaże oraz „Ławica Stworzeń”, czyli 17 efektownych lamp o długości nawet 9 metrów, które zawisły między kondygnacjami. Ich autorem jest uznany gdański artysta Tomasz Krupiński. Ściany loftów zdobią wielkoformatowe zdjęcia w stoczniowym klimacie autorstwa dokumentalisty Michała Szlagi.

Wydma&Las – wypoczywaj i zarabiaj

Szukając nieruchomości na Półwyspie Helskim warto zwrócić uwagę na Apartamenty Wydma&Las w Jastarni. Wraz z przynależnym do nich terenem rekreacyjnym stworzą miejsce do kameralnego wypoczynku.

LAS - apartamenty w sąsiedztwie sosnowego lasu

- Wydma&Las to wyjątkowa inwestycja, która powstaje na granicy Jastarni i Juraty, nieco na uboczu turystycznego zgiełku. „Zatopiona” jest w lesie pełnym sosen o charakterystycznych dla półwyspu, powyginanych od wiatru kształtach. Zaledwie 200 metrów dzieli nasz apartamenty od otwartego morza z szeroką piaszczystą plażą, do której można w kilka minut dojść leśną ścieżką. Z drugiej zaś strony mamy znacznie płytsze i spokojniejsze wody zatoki, doskonałe na kitesurferów – opisuje Magdalena Reńska.

Lokale w pierwszej części kompleksu – Apartamenty WYDMA - sprzedały się w błyskawicznym tempie, i ich nabywcy już zarabiają na wynajmie. Z kolei będące w ostatniej fazie budowy apartamenty LAS stworzą trzy kolejne kameralne budynki z apartamentami. W sprzedaży pozostały jeszcze lokale o powierzchni od 30 do 45 m kw. Apartamenty mogą stanowić dla właścicieli wakacyjną bazę lub mogą je wynajmować i czerpać z tego zyski, powierzając zarządzanie operatorowi - spółce Your Destination, także należącej do Grupy Dom Development.

Wydma&Las - wyjątkowa przestrzeń na Półwyspie Helskim

Postaw na najwyższą jakość

Inwestycje Euro Stylu gwarantują optymalny zestaw korzyści – zarówno pod względem funkcjonalności i wygody mieszkańców, jak i rozwiązań obniżających koszty eksploatacyjne. W inwestycjach zastosowano też proekologiczne rozwiązania np. zielone dachy, elementy małej retencji, energooszczędne oświetlenie, które dodatkowo podnoszą ich jakość. To wszystko sprawia, że oferta Euro Stylu znajduje uznanie klientów szukających wysokiej jakości mieszkań i apartamentów.

