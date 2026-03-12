Choć pogorszenie się koniunktury rolnej o tej porze roku jest typowe, to nie aż w takiej skali. Lepiej było nawet podczas tak silnych wstrząsów gospodarczych jak kryzys globalny z lat 2008/2009, czy kryzys energetyczny z 2022 r. SGH alarmuje, że spadki zarówno ogólnego wskaźnika koniunktury, jak i obu wskaźników cząstkowych (czyli wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych oraz wskaźnika zaufania) są największe w ponad 30-letniej historii badania. – Przyczynami pogorszenia się koniunktury rolnej w I kwartale są przede wszystkim niskie ceny skupu płodów rolnych, spadek produkcji i załamanie się nastrojów rolników – informują autorzy badania, które zatytułowano "Załamanie koniunktury rolnej".

Suchy początek roku mimo śniegu

Jednym z głównych czynników ryzyka w rolnictwie jest pogoda i... woda. Meteorolodzy przyznają, że w Polsce susza jest już stałym zjawiskiem. Zaskakująco śnieżna zima wiele nie pomogła. – Gdy pokrywa śnieżna utrzymuje się dłuższy czas, podczas roztopów woda odbudowuje zapasy wilgoci w glebie. Tej zimy śnieg zalegał dwa miesiące, ale i styczeń i luty były suche, śnieg padał tylko na przełomie grudnia i stycznia – tłumaczy hydrolog Michał Sikora z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który prognozuje, że marzec także będzie suchy.

Póki co, parki narodowe, jak Kampinos, już informują, że zaczyna nadmiernie wysychać ściółka. W kilku rzekach są przekroczone stany alarmowe, ale ta sytuacja już się uspokaja. I to aż za bardzo, bo już 25 proc. stacji hydrologicznych na rzekach jest w stanie wody niskiej i ich liczba rośnie z dnia na dzień. – Nie ma jeszcze ostrzeżeń na suszę hydrologiczną, w najbliższych tygodniach może to się zmieniać i możliwe, że te ostrzeżenia będą. W Polsce jest 11 stacji (na kilkaset), które notują przepływy poniżej średniego i niskiego przepływu z wielolecia, ale to jest póki co mało – mówi hydrolog Michał Sikora z IMGW. Stan wilgotności gleby oceniany ze zdjęć satelitarnych jest nadal dobry, wartości są powyżej 50 proc., wilgoć utrzymuje się jeszcze po okresie roztopów.

Wojna w Iranie, Mercosur, zmiany klimatu

Depresja w rolnictwie ekonomistów nie dziwi, gdy do spadków cen trzody chlewnej, drobiu, mleka i niskich cen zbóż dołączył konflikt na Bliskim Wschodzie. Grzegorz Rykaczewski, ekonomista Banku Pekao, wskazuje na obawy o efekty dla cen nawozów, ze względu na skokowy wzrost cen gazu. – Dla rolników oznacza to wzrost kosztów oraz presję na rentowność produkcji. W przypadku uprawy zbóż nawozy to około 40-50 proc. kosztów. Stąd biorą się duże obawy rolników o dalszy rozwój sytuacji. W tym scenariuszu prawdopodobny jest wzrost cen sprzedaży surowców rolnych, ale jako następstwo rosnących kosztów – mówi Rykaczewski. Sytuacja pozostaje dynamiczna, bo w krajach Zatoki Perskiej funkcjonuje wiele zakładów produkujących mocznik i nawozy potasowe, a przez cieśninę Ormuz idzie nawet ok. 25-30 proc. światowego eksportu nawozów azotowych.