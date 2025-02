Według badania Departamentu Pracy USA, nielegalni imigranci mogą stanowić aż ok. 44 proc. zatrudnionych w rolnictwie. Obietnice prezydenta Donalda Trumpa o deportacji milionów osób niebędących obywatelami to cios w plantatorów, którym już od lat brakuje rąk do pracy.

Deportacje Trumpa to cios w rolnictwo

Według najnowszych danych Statista, od 5 lutego administracja Trumpa deportowała niemal 5 tys. nielegalnych imigrantów z Ameryki Łacińskiej. Osoby te zostały odesłane do kraju pochodzenia (4,1 tys. z deportowanych to obywatele Meksyku). W obliczu ponownego zainteresowania masowymi deportacjami rolnicy wprost mówią, że na farmach i w społecznościach wiejskich panuje nerwowość, której nie odczuwano od czasów administracji Obamy. – Tu nie ma dużych miast. Są małe miasteczka liczące od 7 do 14 tys. mieszkańców. A te małe miasteczka to głównie robotnicy rolni — mówi jeden z plantatorów stacji CBS.

Obecnie wielu nielegalnych imigrantów po prostu boi się chodzić do pracy, ponieważ obawia się zatrzymania i deportacji. Tymczasem trwa sezon zbiorów na wiele owoców, które wymagają natychmiastowego zebrania, inaczej szybko się zepsują.

Podobny problem uderza w wiele sektorów, jak przetwórstwo nabiału czy mięsa. Rick Naerebout, dyrektor wykonawczy Idaho Dairy Producers Association, ostrzega, że ​​nagłe zniknięcie wykwalifikowanych pracowników może być „niszczycielskie” dla przemysłu mleczarskiego. - Wystarczy kilka dni zakłóceń i braku możliwości karmienia i dojenia naszych krów, aby zniszczyć przemysł nieodwracalnie — powiedział agencji AFP.