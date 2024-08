Resort rolnictwa w najnowszej prognozie poinformował, że bieżący rok będzie dla rolników uprawiających zboże jednym z najgorszych od 40 lat z powodu dużych opadów zimą i latem oraz mniejszego nasłonecznienia. Zbiory podstawowych zbóż wyniosą 54,8 mln ton wobec 64,9 mln t w 2023 r. i w porównaniu z 64,4 mln średniego poziomu z ostatnich 5 lat. Jęczmienia będzie mniej o 12,2 proc., pszenicy durum o 16,6 proc. a owsa o 21,7 proc. Lepsze o 5,4 proc. powinny być zbiory kukurydzy — podał urząd statystyczny resortu rolnictwa, Agreste.

Mniej pszenicy w tym roku

Francja będąca największym w Unii eksporterem pszenicy zmniejszy jej zbiory z areału 4,24 mln ha (mniejszego o 10,8 proc.) o prawie 25 proc. wobec ubiegłego roku do 26,3 mln ton — przewiduje Agreste. To wynik złej pogody, dużych opadów w okresie siewów i zbyt małego nasłonecznienia wiosną i latem. Zdaniem Thierry’ego Poucha, głównego ekonomisty we francuskiej Izbie Rolnej, straty poszczególnych rolników uprawiających pszenicę mogą wynieść 30-50 tys. euro, a łączne straty mogą przekroczyć nawet 1,6 mld euro.

Kilka dni wcześniej firma badania rynku rolnego Argus Media France uprzedziła, że tegoroczne zbiory pszenicy będą najmniejsze od 1983 r., zmaleją o 27 proc. do 25,17 mln ton. Wydajność z hektara wyniesie 5,933 ton, będzie o 18,7 proc. mniejsza od średniej pięcioletniej z powodu nadmiaru opadów, a także szczególnej intensywności chorób roślin i chwastów, za dużego chłodu i zbyt małego nasłonecznienia na początku okresu wegetacji. Dyrektor Gautier Le Molgat dodał, że cały francuski sektor zbożowy wypadnie gorzej w tym sezonie.

Międzynarodowa Rada Zbożowa przewiduje, że zbiory w krajach Unii w tym roku zmaleją do 128,7 mln ton pszenicy ze 133,1 mln ton rok wcześniej.