Premier Francji ogłasza plan pomocy rolnikom

Premier i minister udali się do regionu Haute-Garonne, epicentrum protestów rolników, gdzie ogłosili 10 natychmiastowych działań upraszczających procedury administracyjne i normy. — Skończymy z tym kafkowskim systemem. Skończymy z tą planowaną trajektorią zwiększania podatku od paliwa rolniczego — powiedział premier Attal. W ramach uproszczenia procedury dodał, że odpis tego podatku będzie potrącany w chwili zakupy paliwa, a nie później na podstawie przedstawionych dokumentów zakupu (faktury). Ten podatek miał być zwiększany do 2030 r.

Co się tyczy drugiego ważnego postulatu rolników, zapewnienia im możliwości utrzymania się z własnych dochodów, premier stwierdził, że tzw. ustawa Egalim przyjęta w 2021 r., aby chronić dochody rolników w negocjacjach z przetwórcami żywności i dużymi sieciami handlu ma być przestrzegana. Rząd będzie stosować bardzo dotkliwe sankcje wobec przedsiębiorstw nie przestrzegających jej. Władze zwiększą kontrole, premier obiecał maksymalną presję na prowadzone obecnie negocjacje cenowe z rolnikami.

G. Attal oświadczył, że Francja jest zdecydowanie przeciwko podpisaniu przez Unię traktatu o wolnym handlu z krajami Mercosur, będzie w dalszym ciągu przeciwko temu z powodu ryzyka nieuczciwej konkurencji produktów rolnych z Ameryki Płd. Francja będzie też postulować w Brukseli złagodzenie przepisu o ugorowaniu 4 proc. gruntów rolnych.

Premier ogłosił podwyżkę odszkodowań rolnikom, którzy ponieśli straty z powodu wirusowej choroby krwotocznej (MHE) krów. Skarb państwa będzie zwracać im 90 proc. zamiast dotąd 80 proc. kosztów opieki weterynaryjnej. Rolnicy i hodowcy produktów ekologicznych, których dochody zmalały w ostatnich latach z powodu spadku popytu będą korzystać ze specjalnego funduszu 50 mln euro. W 2023 r. rząd obiecał przekazać temu sektorowi 93 mln euro.

Co do kwestii administracyjnych, premier ogłosił miesiąc upraszczania procedur, aby ulżyć sytuacji rolników, którzy — jak stwierdził — wolą być na polu niż przez ekranem komputera czy okienkiem urzędnika. — W regionie Haute-Garonne cztery decyzje prefekta zostały zmienione w ciągu kilku dni po spotkaniach z rolnikami. Chcę, aby ten rodzaj uzgadniania pojawił się we wszystkich departamentach — powiedział premier. Natychmiast zacznie obowiązywać 10 decyzji upraszczających procedury, np. odwołania do sądu od projektów rolnych będą rozpatrywane w ciągu 2 miesięcy, a nie jak dotąd w ciągu 9. Zostaną zmienione przepisy o obowiązku wycinania chaszczy, przyspieszona zostanie wypłata pomocy doraźnej.