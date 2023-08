Pierwsze w Azji „zeroemisyjne” jajka trafiają do sklepów

Charoen Pokphand Foods (CP Foods) pochwaliła się, że jako pierwsza firma w Azji wprowadziła na rynek neutralne węglowo jajka, które na dodatek pochodzą z hodowli bez klatek. To spore osiągnięcie, gdyż „zeroemisyjne” jajka produkuje niewiele firm na świecie. Produkt CP Foods został certyfikowany przez Thailand Greenhouse Gas Managment Organization (TGO).

Zarządzający w CP Foods produkcją i sprzedażą jajek Somkid Wannalukkhee powiedział dziennikowi "Bangkok Post", że „firma robi wszystko, by zmniejszyć swój wpływ na środowisko”. W jajczarstwie oznacza to liczne projekty nie tylko dotyczące obniżania śladu węglowego, ale także ograniczenia strat żywności dzięki automatycznym taśmociągom do jaj, a także wykorzystywaniu skorupek z rozbitych jajek lub wykorzystanych do produkcji innych wyrobów. W ramach ograniczania emisji wdrożono panele fotowoltaiczne oraz instalacje wykorzystujące biogaz.

W efekcie aż 23 rodzaje jaj produkowanych przez CP Foods otrzymało certyfikat neutralności klimatycznej.

- Ta inicjatywa to tylko kolejny krok naszej firmy do zwiększenia dostępności żywności o niskim śladzie węglowym dla wsparcia świadomych konsumentów szukających produktów przyjaznych środowisku i pochodzących z firm dbających o dobrostan zwierząt – mówił Somkid Wannalukkhee.