Zamiast więc odegrać rolę cezara, który kciukiem wskazuje pokonanego lub zwycięzcę w ostatecznej rozgrywce prezydenckiej, musi się dziś usprawiedliwiać z tego, z kim pije piwo w swoim własnym pubie.

Adrian Zandberg pogubiony równie mocno jak Sławomir Mentzen

Na marginesie – podobnie pogubiony jest Adrian Zandberg, drugi kandydat, który choć odpadł po pierwszej turze, to mógł zaliczyć tę rywalizację do udanych. Jego ideologiczne zacietrzewienie nie pozwoliło mu na wskazanie Trzaskowskiego jako „mniejszego zła”, co oddala go od dopiero co pozyskanych zwolenników, którzy w 80–90 proc. zagłosują jednak przeciwko Nawrockiemu, widząc to, czego zdaje się nie dostrzegać lider Razem – że o ile wiceszef PO jest ich politycznym konkurentem, o tyle kandydat PiS zagraża ich najważniejszym wartościom i egzystencjalnym interesom.

Wracając do Mentzena: lider Konfederacji marzy już chyba tylko o tym, by te wybory się zakończyły i by – to jego drugie marzenie – wygrał kandydat KO. Niestety, o obu tych marzeniach nie może powiedzieć swoim zwolennikom. Cóż, nie od dziś wiadomo, że polityka to sfera stałego dyskomfortu.