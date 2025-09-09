„Rzeczpospolita” na Forum Ekonomicznym w Karpaczu 2025
Aktualizacja: 09.09.2025 00:11 Publikacja: 09.09.2025 00:00
Wei Chuen Chua, starszy dyrektor ds. public affairs, Shein Group, w trakcie prezentacji w Karpaczu dotyczącej inwestycji firmy, która oznacza stworzenie nowych miejsc pracy i rozwój biznesu
Foto: Michał łepecki
Europejskie centrum logistyczne SHEIN – skupione wokół szeregu magazynów w pobliżu Wrocławia – stanowi fundament działalności regionalnej firmy. Do tej pory centrum to stworzyło ponad 3 tys. miejsc pracy, napędzając rozwój gospodarczy i tworząc znaczące możliwości zatrudnienia dla lokalnych mieszkańców. W najbliższych latach SHEIN planuje dalszą ekspansję w Polsce i całej Europie, mając na celu stworzenie większej liczby miejsc pracy i uczynienie firmy jednym z największych pracodawców w regionie. Inwestycje te odzwierciedlają zaufanie SHEIN wobec potencjału biznesowego tej lokalizacji i rozwoju lokalnego rynku konsumenckiego.
– Dzięki zaawansowanym obiektom magazynowym, solidnej infrastrukturze, dogodnym połączeniom transportowym z kluczowymi miastami europejskimi oraz dużej puli wykwalifikowanych pracowników Wrocław i jego okolice stanowią bardzo atrakcyjną lokalizację dla branży logistycznej – mówi Wei Chuen Chua, starszy dyrektor ds. public affairs, SHEIN Group. – Zamierzamy dalej inwestować w regionie i tworzyć kolejne miejsca pracy. Widzimy też ogromne możliwości dla wielu przedsiębiorstw – dodaje.
W ramach swojego zaangażowania na Dolnym Śląsku firma SHEIN współpracuje z ponad 170 lokalnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami w takich obszarach, jak choćby transport, pakowanie i usługi profesjonalne. Celem jest wspieranie lokalnych producentów i usługodawców, co dodatkowo przyczynia się do rozwoju regionu.
Firma SHEIN rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2022 r., uruchamiając wówczas lokalną wersję swojej strony internetowej i aplikacji. W kwietniu 2025 r. SHEIN udostępnił swoją zintegrowaną platformę handlową polskim markom i detalistom, zapewniając im dostęp do milionów konsumentów na różnych rynkach w Europie.
Aby wspierać sukces lokalnych marek i detalistów, SHEIN zapewnia im dostęp do informacji o wynikach produktów i trendach w czasie rzeczywistym oraz umożliwia im budowanie widoczności poprzez globalny ekosystem marketingowy SHEIN, taki jak promocja w mediach społecznościowych i kampanie obejmujące całą platformę.
Celem SHEIN jest pomoc większej liczbie polskich firm – w tym MŚP i detalistom offline, którzy chcą rozpocząć działalność w handlu elektronicznym – w zwiększeniu ich obecności w internecie dzięki platformie SHEIN, nawet jeśli nie mają one doświadczenia lub możliwości w zakresie e-commerce. Zaledwie kilka miesięcy po otwarciu marketplace dla lokalnych sprzedawców coraz więcej polskich firm oferuje obecnie swoje produkty na SHEIN.
Rozwój ten podkreśla zaangażowanie SHEIN w lokalizację i rozwój przedsiębiorców, umożliwiając polskim firmom dostęp do rynków międzynarodowych, a jednocześnie przyczyniając się do rozwoju lokalnej gospodarki.
Według raportu Oxford Economics z grudnia 2024 r. działalność SHEIN w Polsce przyniosła w 2023 r. wkład gospodarczy o wartości 500 mln zł.
– Polska jest kluczowym rynkiem dla SHEIN zarówno w Europie, jak i na świecie, i jesteśmy dumni, że możemy nadal przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki – dodaje Wei Chuen Chua. – Dzięki otwarciu naszej platformy handlowej dla polskich marek i sprzedawców detalicznych oraz naszym planom dotyczącym magazynów we Wrocławiu z przyjemnością wspieramy dynamiczną społeczność handlową w Polsce i cieszymy się na nawiązanie dalszych długoterminowych partnerstw, które przyniosą korzyści zarówno sprzedawcom, jak i kupującym – wyjaśnia.
MATERIAŁ PARTNERA: SHEIN
