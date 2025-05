Czy wysoka frekwencja w wyborach świadczy o większej legitymacji władzy?

Miłośnicy symbolicznego młotkowania obywateli, związanego z ich niegłosowaniem, podnoszą kwestię legitymizacji władzy – wszak im wyższa frekwencja, tym bardziej uprawnionym do rządzenia jest ten, który wygrał, przekonują. Ciekawe, ilu z podnoszących ten argument jest w stanie uporządkować w kolejności najbardziej legitymizowanych prezydentów. Prawdopodobnie nikt. Mogę podpowiedzieć, że najwięcej głosów otrzymali, odpowiednio, Lech Wałęsa i Andrzej Duda, a najmniej, też odpowiednio, Lech Kaczyński i… Andrzej Duda. Tak, obecna głowa państwa otrzymała w 2015 roku drugi najniższy wynik po 1989 roku, a w 2020 roku drugi najwyższy. Czy oznacza to, że Duda miał mniejszą legitymację do sprawowania władzy w czasie swej pierwszej kadencji, a większą w drugiej? Jakoś mało to logiczne.

Wyborcy z grupy 18–29 już od pewnego czasu masowo biorą udział w poszczególnych elekcjach. Tyle tylko, że w swej większości chcą poprzeć Sławomira Mentzena

Jest i drugi argument przeciwko sztucznemu zwiększaniu frekwencji – liczba przeciwników nowo wybranego prezydenta. Jeśli do urn ruszą rekordowo masowe tłumy, to też rekordowa będzie liczba tych, którzy poczują zawód, bo to nie ich kandydat zwyciężył. Pompując frekwencję, musimy pamiętać, że pompujemy tym samym liczbę aktywnych i rozczarowanych wyborców, którzy z irytacją i niechęcią przyjmą (lub nie) werdykt większości.

Młotkowanie niegłosujących w wyborach ma charakter klasistowski

W Polsce medialne młotkowanie niebiorących udziału w głosowaniach ma charakter klasistowski – oto elity kraju zawstydzają tych, którzy nie chcą „spełnić obywatelskiego obowiązku”. O tym, że nie jest to obowiązek, już była mowa, ale w tych apelach i akcjach profrekwencyjnych kryje się jeszcze owa wyższość „wykształconych z dużych miast” nad resztą mieszkańców „tego kraju”. Profesorowie, dziennikarze, aktorzy (sic!), celebryci tłumaczą ludowi, dlaczego ma on koniecznie wziąć udział w wyborach i dlaczego jest to takie ważne. Klasistowski charakter tego typu postaw jest aż nadto widoczny.

Ostatnio do tego smutnego obrazka doszedł jeszcze jeden fałszywy kolor – apelowanie do młodych ludzi. Od pewnego czasu widać w mediach przeprowadzaną na szeroką skalę akcję mającą pobudzić do udziału w najbliższej elekcji właśnie młodych. Problem leży w tym, że jest ona niepotrzebna, bo wyborcy z grupy 18–29 już od pewnego czasu, konkretnie od 2020 roku, masowo biorą udział w poszczególnych elekcjach (najlepiej widać to było w 2023 roku). Co więcej, wiele wskazuje na to, że także 18 maja frekwencja wśród nich nie będzie zła. Tyle tylko, że w swej większości chcą poprzeć Sławomira Mentzena.