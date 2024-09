Biblioteka Polskiego Radia nie jest potrzebna władzy

Ha, stosunek do książek i do bibliotek można uznać za niezły wskaźnik szacunku człowieka do dorobku kulturalnego i w ogóle do wiedzy i ważności pracy umysłowej. Nie wiem, jak oceniać tę wypowiedź, o której usłyszałem, ale nie wydaje mi się, aby wskazywała na upodobanie i szacunek dla ludzkiego dorobku kulturalnego. Tym bardziej, że plotka o potrzebie pokoi dla nowych urzędników radiowych towarzyszy zamysłowi o likwidacji biblioteki… Nie jestem też pewien, co oznacza wprowadzenie w miejsce biblioteki z wieloletnim dorobkiem Centrum Mediów Cyfrowych, skoro radio jako takie działa teraz właśnie w systemie cyfrowym!

No i pewnie, że w Internecie jest wszystko! Znacząca część polskich dziennikarzy sprawia wrażenie, jakby posługiwała się na co dzień Internetem korzystając nade wszystko z Wikipedii oraz różnych portali społecznościowych… Poziom polskiego dziennikarstwa, także radiowego, naprawdę obniżył się niepokojąco. Nadzieja, że przywrócenie społeczeństwu publicznych mediów zmieni sytuację, na razie się nie spełnia, a raczej odwrotnie: partyjne działanie i obsadzanie znajomych wokół siebie, gdy się osiągnie stanowisko, trwa w najlepsze, podobnie jak w samorządach. Jednak likwidacja biblioteki, szacownej, od przedwojnia działającej instytucji w Polskim Radiu, to przypadek szczególny, bo pokazujący, jak ochrona zgromadzonego w książkach dorobku umysłowego ludzkości jest mało ważna. Wszystkie głupstwa i ideologiczne idiotyzmy, panujące w Internecie, okazują się ważniejszą strawą dla dziennikarzy!

Ani Sejm, ani rząd nie myśli o naprawie mediów publicznych

Wiąże się z tym sprawa ogólniejsza, dotycząca mediów publicznych w całości. Do tej pory nie ma żadnych oznak, że Sejm RP albo rząd, albo przynajmniej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmie się wreszcie myśleniem o stworzeniu na nowo – tak, to właściwe słowo! – zasad funkcjonowania mediów publicznych, w tym telewizji i radia. Jakże wielką energię i zmiany przyniósł rok 1990, kiedy to wybierano prezesów i dyrektorów z udziałem pracowników mediów publicznych! Co prawda, okazywało się czasem, że wybory te nie były w efekcie zbyt udane, ale marzy mi się i obecnie przynajmniej współudział radiowej załogi w wyborze ludzi na stanowiska. A jeśli nie, to konieczne zmiany również prawne, które dadzą możliwość protestowania pracownikom przeciwko decyzjom tak kontrowersyjnym, jak likwidacja biblioteki w Polskim Radiu, bo panu dyrektorowi brakuje pokoi. Zdigitalizowanie biblioteki zapewne jest możliwe, ale na pewno jest to zabieg bardzo kosztowny. Nie sądzę, żeby obecnie można byłoby dostać na to pieniądze i że po to właśnie szefostwo radia powołać chce Centrum Mediów Cyfrowych, w cyfrowym radiu.