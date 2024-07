Próba przekucia porażki w sukces jest kuriozalna. Owszem, kandydat PiS został w końcu wyłoniony i nie doszło do wcześniejszych wyborów, ale prezes musiał zmienić swój wybór, gdyż stracił posłuch w partii. Musiał odwiesić zawieszonych buntowników, gdyż straty byłyby jeszcze większe w PiS.

Gliński próbuje odwrócić kota ogonem, żeby narzuć nową narrację o katastrofie, która się nie spełniła i o tym, że Donald Tusk nie triumfuje nad Kaczyńskim. Taka łopatologiczna narracja ma dać wiatr w żagle zwolennikom PiS pokazując, że partia jest wciąż monolitem. Nie jest. Gdyby była, to Kaczyński nie musiałby rezygnować z Kmity, nie musiałby zawieszać członków partii, a Nowak nie rzuciłaby papierami.

Czytaj więcej Polityka Marszałek Małopolski wybrany przy szóstym podejściu. Przemysław Czarnek: Tak miało być. Wielki sukces - Żaden z radnych Prawa i Sprawiedliwości ani w Małopolsce, ani na Lubelszczyźnie, ani na Podkarpaciu nie wszedł do sejmiku dlatego, że jest to wynik jego osobistych i indywidualnych zdolności i poparcia w społeczeństwie, tylko dlatego, że miał zaszczyt i honor startować z list Prawa i Sprawiedliwości - powiedział były minister edukacji Przemysław Czarnek, komentując bunt części radnych PiS sejmiku małopolskiego.

Opera mydlana w PiS. Przemysław Czarnek apeluje o rozsadek do Barbary Nowak

— Zaskakująca informacja, choć, jak wiemy, zagłosowała za tym zarządem województwa w całości, więc zachowała się lojalnie. Jeśli jeszcze nie złożyła mandatu, to apeluję, Basiu, zastanów się. Jesteś potrzebna Małopolsce. Jeśli jednak już go złożyła, no to trudno. Będzie ktoś wchodził w jej miejsce. Nie wydaje mi się, żeby ten ruch był dobry — apeluje do byłej kurator Przemysław Czarnek prosząc, żeby nie odchodziła.

Sytuacja w PiS przeradza się w operę mydlaną. Wszyscy tak się kochają, że nie potrafią być ze sobą.

Czy partia zmieni teraz szyld na Biało-Czerwoni, bo sztandar PiS wytarł się i kojarzy jedynie ze sporami i porażką? Wizerunkowo małopolski spór nie pomógł Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nawet jeśli udało się nie doprowadzić do wcześniejszych wyborów, to cała Polska zobaczyła na przykładzie lokalnego sporu, jak duże są podziały w PiS i jak prezes traci posłuch w partii.