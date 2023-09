Michał Kolanko: Wyborcza premia Lewicy za spójność

Lewica stawia też na wewnętrzne badania, zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Ich rezultaty są brane pod uwagę przy okazji budowy strategii i taktyki wyborczej. Pod tym względem Lewica przypomina PiS, który dysponuje zaawansowanym i ciągle rozbudowywanym zapleczem socjologiczno-badawczym. Strategia wyborcza Lewicy to właśnie między innymi efekt tych badań.

Ale strategia, badania czy intuicja liderów to nie wszystko. Lewica musi jeszcze swój wynik dowieźć do mety. Inaczej niż Trzecia Droga, Lewica może być spokojna, jeśli chodzi o przekroczenie progu. Ale przecież nie o to tu chodzi. Tylko – w razie porażki Koalicji Obywatelskiej i utrzymania władzy przez PiS – o rozgrywkę już na nowym polu, w nowej rzeczywistości.

Dlatego tak ważne jest to, jak liczny będzie klub Lewicy w przyszłym Sejmie. Zarówno jeśli chodzi o bycie w opozycji, jak i potencjalne rządowe rozdanie.

Tu liczy się między innymi to, co wydarzy się 1 października. I jak Lewica rozegra kwestię marszu. Politycy i polityczki Lewicy latami budowali własną tożsamość, a ostatnio używali przykładu Giertycha na listach KO jako sposobu na odróżnienie się od partii Tuska. Czy będą spójni aż do końca kampanii?