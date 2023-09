Witold Waszczykowski: Nie ma żadnej monstrualnej afery wizowej. MSZ ma liczne sukcesy

Uległość z czasów rządów PO nie powróci

Merytoryczna kadra ministerstwa systematycznie dostosowywana była do przemian i nowych wyzwań. Istotną rolę odgrywa tu Akademia Dyplomatyczna resortu, dostarczająca prawie co roku ok. 30 młodych, wykształconych dyplomatów. Większość merytorycznych pracowników to osoby w wieku od dwudziestu kilku do maksymalnie czterdziestu kilku lat. Urodzeni w końcu PRL lub już w nowej Polsce. 30- czy 40-letni dyplomaci w większości zajmują stanowiska dyrektorskie w resorcie, zachowując parytet płci. Wielu to już doświadczeni eksperci, swobodnie poruszający się w instytucjach międzynarodowych, zdolni do komunikowania się w kilku językach, Żadne PRL-owskie złogi nie miały wpływu na dyplomację od końca 2015 roku.

Podobna przemiana następowała na placówkach. W latach 2016–2017 doszło do zmiany ok. 60 (na ok. 100) szefów placówek zagranicznych. MSZ nadal wymaga dostosowywania się do międzynarodowego środowiska. Nie jest to jednak stajnia Augiasza.

Nie wszystko jednak było sukcesem. Toczymy na przykład w naszym środowisku politycznym debatę na temat otwarcia z Białorusią. Czy Łukaszenko uległ presji Moskwy, czy nam zabrakło determinacji, aby przeciągnąć go na naszą stronę? Była to gra prowadzona w uzgodnieniu z Federicą Mogherini. Zastanawiamy się nad taktyką obrony polskich interesów w UE w kontekście grillowania nas przez instytucje europejskie. W tych i innych obszarach Polska dyplomacja była i jest niezwykle aktywna. Nie ma mowy o żadnej atrofii.

Dbanie o polskie interesy przez aktywną dyplomację budzi sprzeciwy w Brukseli i kilku stolicach europejskich. Sprzeciwia się też opozycja, która asertywność myli z potrząsaniem szabelką. Ale czasy beztroskiego płynięcia w głównym nurcie i niebrania odpowiedzialności za państwo, czasy wyłącznie oczekiwania na dyrektywy z Berlina czy Brukseli nie wrócą. Po 15 października Polska dyplomacja będzie nadal broniła naszych interesów.