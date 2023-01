Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 320 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski podkreśla, że Ukraińcy nadal bronią Bachmutu i Sołedaru w obwodzie donieckim.

Co najmniej od jesieni trwają rozmowy na szczeblu politycznym, na temat stworzenia przez Niemców koalicji europejskich użytkowników czołgów Leopard 2, które mogłyby trafić do walczących Ukraińców. Z naszych informacji wynika, że w tej sprawie prowadzone były, przez przedstawicieli naszych władz, rozmowy z niemieckimi politykami. Już we wrześniu mowa była o tym, aby docelowo taki kontyngent uzbrojenia liczył ok. 90 zdolnych do walki egzemplarzy.

Reklama

Nie ma na razie jasności, które państwa byłyby gotowe przekazać Ukrainie czołgi Leopard 2. Poza mglistymi deklaracjami niemieckich polityków, za takim rozwiązaniem są Finowie. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że także Polska, wstępnie, rozważa przekazanie Ukrainie „symbolicznej liczby tych czołgów” - mowa o około 10 Leopardach 2. Warto zaznaczyć jednak, że ostateczną decyzję w tej sprawie mogą podjąć tylko Niemcy.

Czytaj więcej Rosja Leopardy 2 pojadą na Ukrainę? Decyzja Paryża o przekazaniu Ukrainie pojazdów rozpoznawczych AMX-10RC („lekkich czołgów") ponownie rozbudziła spekulacje na temat dostaw czołgów Leopard 2 na Ukrainę.

Warto przypomnieć, że 14 państw w Europie posiada łącznie 2 642 takie czołgi. Nawet jeżeli odejmiemy te, które mają Szwajcarzy i Austriacy (państwa neutralne), to i tak mowa jest o ok. 2 200 Leopardach.

Reklama

Zamieszanie powstało w weekend, gdy „Wall Street Journal”, powołując się na Sławomira Dębskiego, szefa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych stwierdził, że Polska jest gotowa przekazać Ukrainie wszystkie Leopardy. Zastrzegł jednak, że tempo ich przekazania zależy od realizowanych już dostaw nowych czołgów dla Polski z Korei Południowej i USA.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki przyznał, że rozmowy na temat przekazania Ukrainie zachodnich czołgów toczą się.

- Razem z panem prezydentem prowadzimy rozmowy, które miałyby zmierzać w kierunku zbudowania szerszej koalicji państw, które mogłyby przekazywać ten ciężki, nowoczesny sprzęt – stwierdził, i dodał że „sami, jako Polska, bez szerszej koalicji nie zamierzamy teraz przekazywać czołgów Leopard 2 Ukrainie”.

Przekazanie przez Polskę Ukrainie wszystkich czołgów Leopard byłoby możliwe po spełnieniu kilku warunków

Dzisiaj nie możemy przekazać Ukrainie wszystkich czołgów Leopard, bo to oznaczałoby utratę zdolności bojowej wojsk pancernych. Przypomnijmy, że na początku wojny na Ukrainie Polska przekazała do tego kraju ok. 300 bojowych pojazdów opancerzonych, w tym ponad 230 czołgów T-72M i T-72M1. Pozostały nam zatem 232 czołgi Twardy PT–91 oraz 249 Leopardy w wersjach A4 i A5.

Przekazanie przez Polskę Ukrainie wszystkich czołgów Leopard byłoby możliwe po spełnieniu kilku warunków. Można to zrobić, gdy do Polski trafią zakontraktowane już w dużych ilościach czołgi amerykańskie Abrams M1A1 (mamy ich pozyskać 116 sztuk) oraz - w późniejszym czasie - nowocześniejsze czołgi Abrams M1A2 (w planach jest 250 sztuk), a także koreańskie czołgi K2 (w sumie 1 000 sztuk, pierwsze już są w Polsce; do 2025 r. mamy ich mieć 180).

Reklama

Armia musi zatem poczekać na sprzęt, ale przede wszystkim przeszkolić na nowych czołgach żołnierzy, zgrać jednostki i je certyfikować. To zaś potrwa wiele miesięcy. Dopiero po spełnieniu chociaż częściowo tego warunku, możemy się pozbyć wszystkich Leopardów. Bardziej racjonalne wydaje się jednak przekazanie Ukraińcom, lepiej im znanych czołgów PT-91 Twardy.

Ten sam sposób myślenia powinien obowiązywać w przypadku przekazywania Ukraińcom samolotów. Niebawem będą wycofywane z użycia myśliwce MIG-29, które można przekazać Ukrainie, ale wcześniej piloci muszą się przesiąść do zamówionych już samolotów koreańskich.

Doskonałym rozwiązaniem byłoby, gdyby politycy - rozważając przekazanie polskich czołgów lub samolotów na Ukrainę - tworzyli też koalicję państw, które chociaż tymczasowo przekazałyby nam sprzęt, aby wypełnić lukę - np. przekazując używane samoloty F-16, lub używane czołgi. W tym zakresie powinniśmy ściśle współpracować z sojusznikami z NATO. Musimy mieć też gwarancję, że w momencie czasowego osłabienia zdolności Sił Zbrojnych, sojusznicy będą gotowi przesuwać swoje jednostki na teren Polski.