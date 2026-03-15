Wieloletnie badania naukowe wykazały, że trauma z dzieciństwa nie determinuje przyszłości
O wynikach badań poinformował Uniwersytet Nowej Południowej Walii (UNSW) w Sydney. Zespół naukowców pracował nad nimi przez 12 lat. Wnioski opublikowano w czasopiśmie „American Psychologist".
Choć wiedza naukowa potwierdza, że różnego rodzaju nadużycia, nękanie i dysfunkcje w domu w okresie dzieciństwa zwiększają ryzyko chorób psychicznych, to niewiele było dotąd wiadomo na temat długofalowego wpływu takich doświadczeń na dobrostan psychiczny.
Wobec braku adekwatnej reakcji prawnej na przestępstwa o charakterze seksualnym w cyberrzeczywistości sprawcy takich czynów mogą odczuwać bezkarnoś...
Australijscy naukowcy przeanalizowali, jak negatywne doświadczenia z dzieciństwa (tzw. ACE – Adverse Childhood Experiences) kształtują dobrostan w dorosłym życiu. Z przeprowadzonych badań wynika, że dwie trzecie osób wykazuje umiarkowany lub wysoki poziom dobrostanu psychicznego w dorosłości pomimo przeżytej traumy.
Dla porównania, w grupie osób, które nie doświadczyły traumy, wysoki dobrostan utrzymało ponad 85 proc. uczestników. Sugeruje to, że choć trudne doświadczenia faktycznie mają negatywny wpływ, to nie skazują one młodych osób na negatywne konsekwencje w przyszłości.
– Przeciwności losu w dzieciństwie mogą być traumatyczne, ale nie muszą determinować całego życia człowieka – mówi główna badaczka, prof. Justine Gatt z UNSW Sydney.
Obserwacje naukowców obejmowały okres 12 lat. Opierały się na danych z badania bliźniąt TWIN-10, które objęło ponad 1600 dorosłych Australijczyków. Monitorowano ich w czterech przedziałach czasowych między 2009 a 2024 r..
Naukowcy wykorzystali skalę COMPAS-W, aby ocenić ogólny dobrostan, mierząc takie cechy jak: opanowanie i spokój, poczucie własnej wartości, sprawstwo, pozytywne nastawienie, dążenie do celów i osiągnięć oraz satysfakcja z życia.
Pod uwagę wzięto 17 rodzajów doświadczeń z dzieciństwa, które mogły mieć wpływ na późniejsze życie, m.in. adopcję, skrajne ubóstwo, zaniedbanie, konflikty rodzinne, śmiertelne choroby czy przemoc domową.
Jak ustalili naukowcy, picie od dwóch do trzech filiżanek kawy dziennie może być „złotym środkiem” wspomagającym zdrowie psychiczne. Badania z udzi...
Wśród prawie 900 osób, które doświadczyły traumy, badacze zidentyfikowali dwie grupy: grupę „odporną”, czyli osoby utrzymujące umiarkowany lub wysoki dobrostan na przestrzeni czasu i grupę „ryzyka” – osoby, których dobrostan pozostawał na niskim poziomie.
Osoby z grupy odpornej doświadczyły długoterminowych korzyści. Były o 74 proc. mniej narażone na rozwój chorób psychicznych niż ich rówieśnicy o niskiej odporności. Miały także znacznie mniejsze ryzyko otyłości, migren, problemów ze snem i nadużywania alkoholu. Zgłaszały również lepsze relacje, większe wsparcie społeczne i skuteczniejsze strategie radzenia sobie z problemami.
Objawy i stopnie nasilenia depresji
– Najbardziej zaskoczyło mnie to, jak ludzie potrafią utrzymywać i odbudowywać swój dobrostan, nawet po wczesnych przeciwnościach losu. To pokazuje, dlaczego inwestowanie w dobrostan jest tak samo ważne, jak leczenie cierpienia – przyznaje prof. Gatt.
Zdaniem naukowców wyniki sugerują potrzebę pewnych zmian w sposobie wspierania osób po traumie. Zamiast skupiać się wyłącznie na tym, co poszło nie tak, warto skoncentrować się na budowaniu tego, co pomaga zachować zdrowie psychiczne.
Oznacza to mierzenie i promowanie dobrostanu, a nie tylko diagnozowanie objawów zaburzeń. Jak podkreślają naukowcy, zdrowie psychiczne powinno być traktowane jako coś, co można wzmacniać z upływem czasu.
Prof. Gatt chce teraz dokładniej sprawdzić, co odróżnia grupę odporną od grupy ryzyka pod kątem genetycznym, środowiskowym i neuronaukowym.
Przez lata osoby z ADHD dzielono na te, które nie mogą usiedzieć w miejscu, i te, które nie potrafią się skupić....
Badanie wykazało, że dla osób starszych poszukujących partnera nadal ważna jest więź seksualna. Wielu seniorów c...
Ile czasu dziecko może spędzać przed ekranem? Przed komputerem, tabletem czy telefonem. Sama liczba minut to tyl...
Czy trzeba najpierw pokochać siebie, by móc otworzyć się na miłość do kogoś innego? Badania potwierdziły, że ucz...
