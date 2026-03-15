O wynikach badań poinformował Uniwersytet Nowej Południowej Walii (UNSW) w Sydney. Zespół naukowców pracował nad nimi przez 12 lat. Wnioski opublikowano w czasopiśmie „American Psychologist".

Naukowcy: Trauma z dzieciństwa nie determinuje twojej przyszłości

Choć wiedza naukowa potwierdza, że różnego rodzaju nadużycia, nękanie i dysfunkcje w domu w okresie dzieciństwa zwiększają ryzyko chorób psychicznych, to niewiele było dotąd wiadomo na temat długofalowego wpływu takich doświadczeń na dobrostan psychiczny.

Australijscy naukowcy przeanalizowali, jak negatywne doświadczenia z dzieciństwa (tzw. ACE – Adverse Childhood Experiences) kształtują dobrostan w dorosłym życiu. Z przeprowadzonych badań wynika, że dwie trzecie osób wykazuje umiarkowany lub wysoki poziom dobrostanu psychicznego w dorosłości pomimo przeżytej traumy.

Dla porównania, w grupie osób, które nie doświadczyły traumy, wysoki dobrostan utrzymało ponad 85 proc. uczestników. Sugeruje to, że choć trudne doświadczenia faktycznie mają negatywny wpływ, to nie skazują one młodych osób na negatywne konsekwencje w przyszłości.