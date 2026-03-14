Odkrycia – na podstawie szczątków znalezionych w Chinle, w Parku Narodowym Skamieniałego Lasu w Arizonie w Stanach Zjednoczonych – dokonali eksperci z Wydziału Biologii Uniwersytetu Waszyngtońskiego oraz Muzeum Burke'a. Wyniki swoich badań opublikowali w czasopiśmie „Journal of Vertebrate Paleontology”.

Badania wykopaliskowe w Parku Narodowym Skamieniałego Lasu rozpoczęto w 2014 r. Jeszcze w tym samym roku odkryto tam 950 skamieniałości Sonselasuchus. W ciągu 10 lat prac wydobyto tam ponad 3000 skamieniałych kości.

– Oprócz Sonselasuchus na stanowisku znaleziono skamieniałości ryb, płazów, a także dinozaurów i innych gadów. Przez lata w badaniach brało udział ponad 30 studentów Uniwersytetu Waszyngtońskiego oraz wolontariuszy. To ekscytujące, że stanowisko to wciąż dostarcza nowych i interesujących skamieniałości – przyznał prof. Christian Sidor z Muzeum Burke'a, jeden z autorów badań, cytowany przez serwis EurekAlert!

Szczątki przodka krokodyla chodzącego na dwóch nogach zidentyfikowane przez naukowców

Nowo odkryty gad należał do rodziny szuwozaurów, których przedstawiciele byli wyjątkowo podobni do ornitomimów – dinozaurów przypominających z kolei strusie – z którymi żyli w późnym triasie (około 225–201 mln lat temu).