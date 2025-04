Zabezpieczono majątek sprawców o łącznej wartości blisko 3 mln zł

Działania grupy mogły spowodować straty dla co najmniej siedmiu towarzystw ubezpieczeniowych w wysokości nie mniejszej niż 2 mln zł, a policjanci zabezpieczyli majątek należący do sprawców o łącznej wartości blisko 3 mln zł. Wobec podejrzanych prokurator zastosował dozór policyjny połączony z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami (innymi podejrzanymi i świadkami) oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Ze strony Policji sprawę prowadzą funkcjonariusze wyspecjalizowanego Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP w Olsztynie.

Zakłady ubezpieczeń wykryły w 2023 r. blisko 38 tys. przypadków wyłudzeń odszkodowań i świadczeń – o jedną piątą więcej niż rok wcześniej.