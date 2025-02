Paweł Cz. – były rektor Collegium Humanum – uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie historii w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w 2004 roku. W czwartek Senat uczelni zdecydował jednak o jego odebraniu – podaje Onet.

Collegium Humanum: Były rektor bez stopnia doktora. Podjęto decyzję

Okoliczności przyznania stopnia doktora Pawłowi Cz. badały Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów oraz prokuratura. Prokurator Piotr Żak ze śląskiego pionu Prokuratury Krajowej, który prowadził śledztwo w sprawie Collegium Humanum, informował w kwietniu ubiegłego roku, że sprawa jest sprawdzana „pod kątem plagiatu pracy”. Śledztwo dotyczyć miał także procedury, w której Paweł Cz. uzyskał tytuł naukowy oraz w której potwierdzono prawidłowość nadania mu tego tytułu.

Czytaj więcej Przestępczość Afera Collegium Humanum. Fikcyjne studiowanie w Polsce za łapówki Międzynarodowy wątek w aferze Collegium Humanum. Zatrzymano trzy Ukrainki z uczelni w Odessie. Kobiety liczyły na to, że nowy rektor „jest w układzie” Pawła Cz. – dowiedziała się „Rz”.

Paweł Cz. to założyciel oraz były rektor Collegium Humanum – prywatnej uczelni, która oferowała szybkie kursy MBA oraz inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów często wykorzystywanych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Część dyplomów wystawiano bez odpowiedniego procesu edukacyjnego. Ich wiarygodność miały zapewniać współpracujące uczelnie zagraniczne, które w rzeczywistości nie miały do tego uprawnień.

Jakie zarzuty postawiono Pawłowi Cz. ws. Collegium Humanum?

Dotychczas w sprawie Collegium Humanum Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kilkadziesiąt osób.