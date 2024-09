Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniesionych wtedy zażaleń przez bliskich ofiar.

Prokurator IPN: to nie był zamach bułgarskich służb

Teraz argumenty te podzieliła prokurator Małgorzata Kuźniar-Plota, do której ponownie trafiły materiały. W odpowiedzi, którą otrzymała „Rzeczpospolita”, wynika, że jej zdaniem przesłana korespondencja nie zawiera żadnych nowych argumentów lub okoliczności podważających zasadność wydanego przez prokuratora prawomocnego postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa. „Wnioskodawca w piśmie zakwestionował uszkodzenie instalacji elektrycznej samolotu jako przyczynę katastrofy, pomimo że takie ustalenia poczyniła bułgarska prokuratura (…). Jednocześnie wymieniony nie wskazał żadnego dowodu na poparcie tezy, iż do katastrofy w Gabare doprowadziło przestępne działanie funkcjonariuszy bułgarskiego państwa komunistycznego, będące jednocześnie represją wymierzoną przeciwko ofiarom katastrofy, co jest warunkiem koniecznym, aby przedmiotowy wypadek lotniczy mógł być rozpatrywany w kategoriach zbrodniczego pozbawienia życia pasażerów rejsowego samolotu bułgarskich linii lotniczych przez aparat państwa komunistycznego (…)” – napisała.

Czytaj więcej Historia Kiedy Bułgaria wyjaśni, co się stało na pokładzie samolotu w 1978 r. Rodziny ofiar katastrofy lotniczej z 1978 r. domagają się wyjaśnienia okoliczności, w których zginęli ich bliscy. Liczą na pomoc MSZ. Ich nadzieje rozbudziła publikacja w bułgarskich mediach, w których ujawniono nowe informacje o tragedii.

„Faktem niepodważalnym jest, co wynika z ujawnionej w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej dokumentacji informacyjno-opiniodawczej, że w katastrofie w dniu 16 marca 1978 r. w Gabare ponieśli śmierć członkowie oficjalnej delegacji Ministerstwa Kultury, tj. kierownik tego resortu Janusz Wilhelmi i urzędniczka tego Ministerstwa. Trudno uznać, że w takiej sytuacji mogło dojść do celowego, a zatem umyślnego, działania bliżej nieokreślonych funkcjonariuszy bułgarskiego państwa komunistycznego, których zamiarem było pozbawienie życia pasażerów samolotu TU 134, w tym prominentnych przedstawicieli polskich władz” – dodała prokurator Kuźniar-Plota.