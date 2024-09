Zmarł konsul Rafał Kocot. Był przyjacielem "Rzeczpospolitej"

Rafał Kocot, konsul od gór i cmentarzy

„To właśnie tam w Karpatach, otoczony młodzieżą, czuł się najlepiej. Był przez nas nazywany 'konsulem od gór i cmentarzy'. Miłość do przyrody i turystyki łączył z opieką nad miejscami polskiej pamięci narodowej, których nie brakuje na tych ziemiach – m.in. powstania listopadowego i styczniowego, bratobójczych walk z Ukraińcami w 1918 r., wojny polsko-bolszewickiej i Września 1939 r. Uważał, że świadectwo przeszłości tych ziem powinno przetrwać dla następnych pokoleń. Z jego wsparciem zapoczątkowano również w konsulacie realizację projektów rozwojowych, w ramach których wspierano ukraińskie hromady i uchodźców. Towarzyszyła mu w jego misji we Lwowie żona Joanna, również konsul w naszej placówce, oraz ukochane dzieci” – napisał kierownik Placówki RP we Lwowie wraz z pracownikami.

Rafał Kocot był także przyjacielem „Rzeczpospolitej”. Po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie udzielał wsparcia dziennikarzom naszej gazety.