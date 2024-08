Był atak w Chemnitz, jest zamach w Solingen. Zginęli od noża syryjskich uchodźców

Zamach w zachodnim Solingen to woda na młyn dla AfD we wschodniej Saksonii. Ale i tak była najsilniejsza w sondażach. „Czy wynik może być jeszcze lepszy”

Steffen Wegert z AfD waży słowa, odpowiadając na pytanie, czy zamach w Solingen pomoże jego partii w wyborach w najbliższą niedzielę. Pewnie tak – mówi z ledwie widocznym uśmiechem. W ćwierćmilionowym Chemnitz AfD jest najsilniejszą partią. Prowadzi też w sondażach w całej Saksonii (32 proc., przed rządzącą tu od lat chadecką CDU – 30 proc.).

– Tak, to woda na młyn dla AfD, choć z drugiej strony czy wynik skrajnej prawicy może być jeszcze lepszy? Nie sądzę, Solingen umacnia w przekonaniach tych, co już przy Mannheim mówili, „teraz to już coś musimy zrobić”. Ale oni już dokonali wyboru, już są przy AfD czy mniejszych ekstremistycznych partiach prawicowych – mówi „Rzeczpospolitej” Jens Eumann, dziennikarz wychodzącego w Chemnitz dziennika „Freie Presse”.

Jerzy Haszczyński

Te inne ekstremistyczne grupy to między innymi Wolni Saksończycy, partia założona w Chemnitz przez działającego tu od lat prawnika Martina Kohlmanna. – Dla Wolnych Saksończyków AfD jest zbyt lewicowa – dodaje Eumann.

AfD jest w Saksonii izolowana przez inne partie, co narzucają im centrale z Berlina. Ale ten mur się kruszy. Na razie jeszcze nikt tu z AfD nie tworzy koalicji, a jej projekty nie uzyskiwały poparcia w landtagu. Ale jak podkreśla Eumann, w wyborach komunalnych w tym roku nastąpił przełom, wybrano pierwszego burmistrza związanego z AfD. A właściwie to polityka AfD, nawet jej posła, ale występującego na wszelki wypadek bez szyldu partii.

– Jeżeli po wyborach do landtagu innym partiom nie uda się stworzyć rządu zdolnego do prawdziwego rządzenia, to izolacja się skończy – mówi dziennikarz. Te inne partie to CDU, Sojusz Sahry Wagenknecht i SPD, która ma ledwie 6 proc. w ostatnim sondażu.