Dlaczego zdecydowano się na zarząd przymusowy?

– Decyzja była motywowana tym, że ujawnione w toku śledztwa okoliczności wskazują, że sposób zorganizowania działalności uczelni, której Paweł Cz. był do niedawna rektorem, oraz powiązanych z nią podmiotów przez niego kontrolowanych może sprzyjać popełnieniu przestępstw, a także grozi uszczupleniem majątku zgromadzonego przez podejrzanego – tłumaczy nam prok. Żak. Jak dodaje, zastosowany środek pozwoli utrzymać w stanie nienaruszonym wszystkie składniki majątku Pawła Cz. i związanych z nim spółek – w przyszłości posłużą do zaspokojenia przyszłych kar z tytułu grzywny, obowiązku naprawienia szkody czy przepadku mienia.

Były rektor Collegium Humanum przebywa w areszcie

Chociaż Paweł Cz. przebywa w areszcie, to nie jest pozbawiony praw obywatelskich, więc mógłby przez pełnomocnika rozporządzać swoim mieniem i np. przelać środki za granicę. Teraz nie będzie mógł tego zrobić.

Jest i inny argument za zarządem przymusowym. – Zagwarantowanie ciągłości pracy uczelni, a przez to utrzymanie zatrudnienia pracowników i zapewnienie kształcenia studentów zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa – mówi prok. Żak. I zaznacza, że „nie chodzi o likwidowanie uczelni, ale o to, by kształciła zgodnie z prawem” (szkoła ma ok. 25 tys. studentów).

Według naszych nieoficjalnych ustaleń śledztwo zaczęło się dwa lata temu – od lekarza Marka S., posiadacza dyplomu MBA w ochronie zdrowia – był mu niezbędny, by móc zarządzać szpitalem. Wystawiony mu przez Collegium Humanum dyplom wzbudził wątpliwości dociekliwego funkcjonariusza CBA z Rzeszowa i prokuratora. Sprawdzanie kolejnych takich dokumentów przyniosło zaskakujące ustalenia.