Nie terroryzm, a zwykła głupota. Refleksje po strzelaninie w Kansas City

Zdaniem policji za strzelaniną stał „spór między kilkoma osobami”, który zmienił uroczyste świętowanie zwycięstwa drużyny Chiefs w scenę rozlewu krwi i paniki. Na paradzie i wiecu zebrało się ponad milion fanów, a odgłosy strzałów sprawiły, że tłumy uczestników zaczęły szukać schronienia.

Reklama

Trzy osoby zatrzymane po strzelaninie

Jak poinformowała szefowa policji Stacey Graves, dzień po bójce zatrzymanych jest dwóch nieletnich i jedna osoba dorosła. Dodała, że znaleziono kilka sztuk broni palnej.

23 osoby ucierpiały w wyniku strzelaniny

Policja potwierdziła, że zwiększyła się liczba ofiar postrzałów – do 23. Były one w wieku od 8 do 47 lat. Zmarła jedna osoba, popularna prezenterka lokalnego radia, Lisa Lopez-Galvan. Policja planuje przedstawić zarzuty trzem podejrzanym znajdującym się w areszcie. Ich tożsamość nie została ujawniona.

Szpital Children's Mercy Hospital oświadczył, że udzielił pomocy dziewięciorgu postrzelonym dzieciom. W oświadczeniu napisał, że „oczekujemy, że wszystkie ofiary wyzdrowieją”. Szpital udzielił także pomocy dwóm innym dzieciom, które zostały ranne podczas wiecu, ale nie zostały postrzelone.