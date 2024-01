Nastolatkowie z Korei Północnej skazani na 12 lat ciężkich robót za oglądanie K-popu

Sprawa dotyczy dwóch 16-latków, którzy oglądali południowokoreańskie filmy i teledyski.

Korea Północna od lat nakłada surowe wyroki na każdego, kto zostanie przyłapany na korzystaniu z południowokoreańskiej rozrywki lub kopiowaniu sposobu, w jaki mówią Koreańczycy z Południa.

- Sądząc po surowej karze, wydaje się, że ma to być pokazane ludziom w całej Korei Północnej, aby ich ostrzec. Jeśli tak, to wygląda na to, że południowokoreańskiej styl życia jest powszechny w północnokoreańskim społeczeństwie — powiedział Choi Kyong-hui, prezes South and North Development (SAND) Institute.i doktor nauk politycznych na Uniwersytecie Tokijskim, który uciekł z Korei Północnej w 2001 roku.

- Myślę, że to wideo zostało zmontowane około 2022 roku. Kłopotliwe dla (przywódcy Korei Północnej) Kim Dzong Una jest to, że milenialsi i młodzi ludzie z pokolenia Z zmienili swój sposób myślenia. Myślę, że pracuje nad przywróceniem go do północnokoreańskiego sposobu - dodał.