8 stycznia do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie zgłosił się mężczyzna, który zawiadomił, że na terenie zieleńca w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej leżą porozrzucane kawałki wędlin naszpikowane pinezkami. Funkcjonariusze policji przypuszczali wówczas, że ktoś zrobił to prawdopodobnie w celu uśmiercenia spacerujących psów. Partnerka mężczyzny, który zgłosił sprawę na policję, 2 stycznia spacerowała tam ze swoim pupilem. W pewnym momencie kobieta zauważyła, że pies zaczął obwąchiwać wyrzucone kawałki kiełbasy znajdujące się wzdłuż ogrodzenia sklepu. Zwierzę wzięło do pyska jeden z tych kawałków, po czym go wypluło. Okazało się, że w mięso wbite były pinezki.

Zdarzenie to zarejestrowane miało zostać na monitoringu pobliskiego sklepu. Jak wynikało z relacji świadków, kawałki wędlin miała rozrzucić starsza kobieta w celu uśmiercenia spacerujących zwierząt.

69-latka usiłowała uśmiercać psy. Rozrzucała mięso z wbitymi pinezkami

Po otrzymaniu zgłoszenia sprawą zajęli się kryminalni, którzy niezwłocznie dokonali analizy monitoringu. Ustalili wówczas, kim jest podejrzana kobieta – to mieszkanka Jaworzna w wieku 69 lat. Kobieta tego samego dnia została zatrzymana.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego policja przedstawiła podejrzanej zarzut usiłowania uśmiercenia nieokreślonej liczby zwierząt ze szczególnym okrucieństwem. Kobieta przyznała się do zarzucanych jej czynów. Jak tłumaczyła, wyrzuciła starą wędlinę, która została jej jeszcze ze świąt z nabitymi pinezkami, gdyż „frustrowały ją szczekające psy sąsiadów„ oraz to, że ”właściciele nie sprzątają po swoich pupilach odchodów”.