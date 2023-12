Są zarzuty wobec działacza partii Grzegorza Brauna

W odpowiedzi na informację, że w czwartek 24 grudnia w obecności prezydenta Andrzeja Dudy i marszałka Szymona Hołowni w Sejmie zapalone zostaną świece chanukowe, Jacek Ć. napisał w mediach społecznościowych, że "Jutro o godz. 16:01 w Kancelarii Sejmu wybuchnie BOMBA. Menora chanukowa wyleci w powietrze wraz z zapalającymi. To będzie MEGA wydarzenie". Wpis zniknął z portalu X, a sam polityk tłumaczył się „włamaniem na konto”. W kolejnym stwierdził, że "należy odżydowić polski Sejm, Senat i Pałac Prezydencki" oraz "jak najprędzej usunąć Żydów i chanukiję". W piątek polityk został zatrzymany.

„Intensywne działania w śledztwie Prokuratury Rejonowej Warszawa - Mokotów w Warszawie doprowadziły do zatrzymania przez Policję Jacka Ć., który w jednym z portali społecznościowych opublikował wpis pochwalający przestępstwo i sugerujący zagrożenie bombowe w budynku Sejmu RP.” – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.

„Liczne czynności dowodowe wykonane zaledwie w kilkanaście godzin, włącznie z badaniem zatrzymanego u Jacka Ć. telefonu komórkowego dowodzą, że to on był autorem tych wpisów.

Dwa zarzuty wobec działacza partii Grzegorza Brauna

Jacek Ć. po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej Warszawa — Mokotów w Warszawie usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy z nich ma związki z wywołaniem fałszywego alarmu o podłożeniu ładunku wybuchowego w budynku Sejmu RP (art. 224a k.k.), drugi zaś ma związek z publicznym pochwaleniem przestępstwa poprzez zamieszczenie wpisu na jednym z portali społecznościowych odnoszącym się do zdarzenia z 12 grudnia br., kiedy to jeden z Posłów na Sejm RP zgasił chanukije zapaloną w budynku Sejmu RP z uwagi na żydowskie Święto Poświęcenia (art. 255 § 3 k.k.). Podejrzany złożył w sprawie wyjaśnienia.” – czytamy w oświadczeniu prokuratury. Nawiązuje ono do zachowania posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który zakłócił uroczystość w Sejmie przy pomocy gaśnicy proszkowej.