Sprawa Getback. Hamowanie w sprawie aresztowania milionera

Oskarżeni nie odwołują wyjaśnień

– Mój wniosek został uwzględniony w połowie, zostaną ściągnięte tylko protokoły rozpraw z procesu w sprawie tzw. afery Getback. Liczę, że będą korzystne dla pana Czarneckiego, i pokażą, że nie wiedział o procederze sprzedaży toksycznych obligacji – mówi nam mec. Krzysztof Pawlak.

Czytaj więcej Przestępczość Walka o areszt dla Leszka Czarneckiego Czarnecki jest doktorem ekonomii i wiedział o sprzedaży obligacji Getback – twierdzi prokuratura. Jego obrońca o sprawie: „To polityczna hucpa".

Zarzuty wobec Czarneckiego oparto w dużej mierze o ten sam materiał dowodowy, który posłużył do oskarżenia Konrada K. i innych.

– Żaden z oskarżonych, których proces się toczy nie odwołał uprzednio składanych wyjaśnień. Wniosek obrony zmierza do przedłużenia postępowania – mówi nam prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Wniosek obrońcy wpłynął na trzy dni przed posiedzeniem, 25 października sąd zarządził odroczenie. Zrobił to bez obecności prokuratora, bez pytania go o stanowisko. – Sąd dał siedem dni na nadesłanie protokołów, a posiedzenie wyznaczył dopiero na styczeń – komentują śledczy. – Kilkanaście protokołów to nie tak obszerny materiał, żeby aż tak odsuwać rozprawę – dodaje.

Pat w śledztwie

Prokuratura Regionalna w Warszawie uważa, że Leszek Czarnecki jako szef rady nadzorczej Idea Banku (i jego właściciel) wiedział, że klientom są podstępnie sprzedawane obligacje Getback (bez zgody KNF) – a działał „wspólnie i w porozumieniu” z zarządem banku i z ówczesnym prezesem spółki. Twierdzą, że sprzedaż tych obligacji przynosiła bankowi ogromne zyski i jako jego właściciel i szef RN, nie mógł ich nie zauważyć, zwłaszcza, że „to osoba wykształcona, doktor nauk ekonomicznych, zarządza szeregiem spółek i banków nie tylko w Polsce, ale też za granicą”.