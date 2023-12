Wcześniej, zgodnie z procedurami, F. powinien być sprawdzony, czy nie jest niebezpieczny. Według naszych nieoficjalnych informacji policja miała wiedzieć o jego szokujących wypowiedziach w internecie. Jak tej z 2 listopada, kiedy w filmiku odgrażał się, że: „jeżeli policja będzie chciała się do mnie zbliżyć, otworzę ogień”. Podczas zatrzymania F. był spokojny. Miał być „wnikliwie” przeszukany. Wsiadł do nieoznakowanego radiowozu – hyundaia. Tego samego, w którym cztery godziny później zastrzelił dwóch innych policjantów.

Na komisariacie Fabryczna ok. godz. 20 mężczyzna został przeszukany po raz drugi i było to sprawdzenie „do majtek”. To pewne, bo utrwalił to monitoring – F. nie miał wtedy broni. Policjanci w trakcie czynności m.in. pobrali odciski palców.

F. miał jechać do izby zatrzymań na Krzykach. Do tego samego hyundaia zaprowadziła go już inna ekipa – Daniel Ł. i Ireneusz M., kryminalni po cywilnemu. F. miał na rękach kajdanki, jeden policjant usiadł z nim z tyłu. Kilkaset metrów dalej porzucone auto na środku drogi znalazł przejeżdżający kierowca. W środku było dwóch mężczyzn z ranami postrzałowymi.

Maksymilian F. został zatrzymany nazajutrz. Według naszych nieoficjalnych informacji broń, rewolwer czarnoprochowy, miał zapięty w kaburze na klatce piersiowej.

Jak to możliwe? Tę zagadkę musi rozwiązać dolnośląski wydział Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, prowadzący sprawę zabójstwa policjantów. Funkcjonariusze, którzy zatrzymali F. w domu w Kiełpinie, wciąż nie zostali przesłuchani – na razie nie pozwala na to ich zły stan psychiczny.