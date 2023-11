Znęcali się nad dziewczynami podczas transmisji w sieci. Policja szuka winnych

Sprawą patostreamerów zajmuje się policja. Głos zabrał wiceminister sprawiedliwości

Jak poinformował w rozmowie z tvn24.pl starszy aspirant Olaf Burakiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zgłoszenie dotyczące sprawy do wypłynęło na policję. - Prowadzimy intensywne czynności w tej sprawie. Na ten moment nie możemy nic więcej zdradzić, ponieważ jesteśmy w trakcie pracy operacyjnej i nie chcemy sobie jej zakłócić. Niebawem na pewno pojawi się więcej informacji w tej sprawie - powiedział.

Obecnie śledczy starają się ustalić, gdzie przebywa młody mężczyzna oraz jego kolega, który także brał udział w całym zdarzeniu. Patostreamer Kawiaq poinformował bowiem w niedzielę na platformie X (dawniej Twiter), że wraz z kolegą opuszają Polskę i udają się na Malediwy, a następnie do Indii. "Nie wracam już do Polski, prosto z Malediwy biorę jacht na Indie! Spier***jcie" - napisał.

Gdy funkcjonariusze zbiorą materiał dowodowy, przekażą go prokuraturze. Śledczy będą następnie podejmować decyzje, co do ewentualnego zatrzymania tzw. Patostreamerów.

Głos w sprawie zabrał między innym wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha. - (...) W ostatnim czasie Polskę obiegła informacja o dwóch nieletnich dziewczynach, które właśnie stały się ofiarami patostreamingu. Polskie służby, prokuratura, zostały zawiadomione o popełnieniu przestępstwa i podejmują w tym momencie intensywne działania w tej sprawie, także będę również o tych działaniach was w najbliższym czasie informował - powiedział w nagraniu umieszczonym na platformie X.