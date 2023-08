Prokurator w Dębicy odwołany. To kara za bezczynność w sprawie rodziny stalkerów

Bezczynni śledczy

Sprawę pod lupę wzięła Prokuratura Krajowa - i znalazła ogromne nieprawidłowości. W Prokuraturze Rejonowej w Dębicy były prowadzone trzy postępowania w sprawie uporczywego nękania pokrzywdzonego przez sąsiadów - wszystkie zakończyły się odmową wszczęcia postępowania i umorzeniami. PK przyznaje, że „we wszystkich zakończonych sprawach ujawniono liczne uchybienia w tym bezczynność, a w zasadzie brak jakiegokolwiek działania, niewyczerpanie jakiejkolwiek inicjatywy dowodowej, niezabezpieczenie podstawowego materiału dowodowego, niezagwarantowanie równego traktowania stron procesowych, w szczególności w odniesieniu do pokrzywdzonego, nieprzestrzeganie terminów procesowych”.

Dopiero po interwencji Prokuratury Krajowej Prokurator Rejonowy w Dębicy podjął wszystkie trzy zakończone śledztwa i połączył z czwartym prowadzonym jeszcze postępowaniem.

Czytaj więcej Kraj Sześć lat nękania. Wyrok w głośnej sprawie sąsiadów Bożena Wołowicz od lat była nękana przez swoich sąsiadów. O problemach jej rodziny z sąsiadami wielokrotnie informowały media. Zapadł wyrok w tej sprawie.

Jak podkreśla Prokuratura, uchybień dopuszczono się pomimo że uprzednio były prowadzone w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy sprawy o takie same przestępstwa w stosunku do innej pokrzywdzonej, wcześniejszej właścicielki posesji, popełnione przez te same osoby. Postępowania te zakończyły się skierowaniem do sądu czterech aktów oskarżenia. W tamtych postępowaniach również niezbędna była interwencja ze strony Prokuratury Krajowej. Po wniesieniu aktu oskarżenia w drodze wydanego dwukrotnie polecenia sformułowano wnioski końcowe na rozprawę, tak aby były adekwatne do stopnia winy oraz społecznej szkodliwości czynów. W jednej ze spraw trójka oskarżonych została prawomocnie skazana, jednakże Sąd Najwyższy na skutek kasacji uchylił wyroki Sądów I i II instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Mając wiedzę o toczących się wcześniej sprawach Prokurator Rejonowy w Dębicy nie podjął żadnych działań zmierzających do rzetelnego wyjaśnienia podawanych przez kolejne osoby pokrzywdzone okoliczności wskazujących na ten sam przestępczy charakter zachowań tych samych osób. Dlatego minister Ziobro podjął decyzję o odwołaniu prok. Żaka.