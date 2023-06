Pijany maszynista prowadził szynobus. Miał 2,5 promila alkoholu

O zdarzeniu, do którego doszło w niedzielę wieczorem, poinformowała Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Przed godz. 19.00 dyżurny KMP otrzymał zgłoszenie od jednej z kobiet, która miała jechać szynobusem z Gorzowa do Zielonej Góry. Zgłaszająca miała podejrzenia co do stanu trzeźwości maszynisty, który prowadził pociąg.

- Na miejscu zastano zgłaszającą oraz funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Był także 54-letni maszynista, które poddano badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Urządzenie wskazało, że mężczyzna jest nietrzeźwy. W jego organizmie było 2,5 promila alkoholu - relacjonował kom. Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji.

54-latek został zatrzymany, a pociąg przekazano innemu maszyniście. Szynobus, po zmianie kierującego, wyruszył z Gorzowa Wlkp. z niemal trzygodzinnym opóźnieniem.

Z ustaleń policji wynika, ze mężczyzna przyjechał szynobusem ze Zbąszynka do Gorzowa Wielkopolskiego, czyli prowadził 74 kilometry, choć sam pociąg jechał z Zielonej Góry. - Ogromne szczęście, że w trakcie tej jazdy nic się nie stało. Pociągiem podróżowało kilkadziesiąt osób - powiedział kom. Jaroszewicz.