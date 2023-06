Szef związku zawodowego ateńskiej policji, Giorgos Kalliakmanis, który rozmawiał z CNN, uważa, że policjanci z wydziału zabójstw powinni natychmiast jechać na wyspę Kos, ponieważ im więcej minie czasu, tym trudniej będzie uzyskać od podejrzanego przyznanie się do winy.



- W miarę upływu dni podejrzany tworzy w głowie scenariusz i powtarza go, a potem z trudem się przyznaje - mówi Kalliakmanis.

Zastrzegł, że nie twierdzi, iż policja z Kos nie wykonała dobre swojej pracy, ale funkcjonariusze z wydziału zabójstw mają "inne doświadczenia".

Zabójstwo 27-letniej Polki w Grecji: Luka w akcie oskarżenia. Podejrzany usłyszał zarzut porwania

Kalliakmanis ma także wątpliwości co do miejsca zabójstwa. Zwłoki Anastazjji Rubińskiej znaleziono mniej więcej kilometr od domu podejrzanego, ale dopiero za drugim razem. W innym miejscu znaleziony został jej telefon. Dlatego policjant przypuszcza że ciało kobiety zostało podrzucone, a to może oznaczać, że podejrzany nie działał sam.

Zatrzymany Banglijczyk jak dotąd nie został oskarżony o morderstwo, ale o porwanie.