Gang trucicieli: Poili zatrutą wódką, zmuszali do podpisywania umów

Szajka działała około pięć-sześć lat

Alkohol z izopropanolem dostarczał najczęściej Roman P. – W półtoralitrowych butelkach po wodzie mineralnej jako „wódkę z mety” – mówili ci, którzy przeżyli. P. zdradził wspólnikom, że płyn jest trujący, a niektóre ofiary zmarły „zbyt szybko”, zanim podpisały pełnomocnictwo.

Oszuści przejmowali mieszkania głównie w Warszawie. Obiecywali spłatę długów, załatwienie „operacji na oczy”. Poszkodowani lądowali w ruderach lub zostawali bezdomnymi.

Za procederem stały ludzkie dramaty – jak Michała S., którego rzeczy wyrzucono, a jego mieszkanie na Mokotowie kupił Tomasz G. (nabył wiele lokali). Tyle że właściciel zaprzeczył, by podpisywał pełnomocnictwo. Okazało się, że oszuści zabrali go w podróż za granicę, a w drodze powrotnej porzucili go na parkingu w Belgii. Tam stracił przytomność, a gdy się ocknął, nie miał kluczy do mieszkania i dowodu. Trafił do szpitala – co potwierdziła ambasada RP w Brukseli.

Już w kraju mężczyzna zawiadomił policję o podrobieniu jego podpisu, a w kancelarii notariusz Jolanty D. zażądał odpisu aktu notarialnego sprzedaży jego mieszkania – mówiąc, że ktoś się posłużył jego skradzionym dowodem. Notariuszka miała odmówić wydania mu dokumentu.

Biegły zbadał oryginał pełnomocnictwa i kategorycznie wykluczył na nim podpis właściciela mieszkania – ocenił, że podrobił go Tomasz G. Sfałszowano też pokwitowanie odbioru gotówki.