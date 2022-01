Departament Sprawiedliwości informuje, że ostatecznie małżonkowie narazili instytucje finansowe amerykańskiego państwa na stratę ponad 1,4 mln dolarów. Większość wyłudzonych pieniędzy mieli wydawać na dobra luksusowe - np. zakup zegarka Rolex za 38 743 dolarów.

Reklama

Czytaj więcej Przestępczość Secret Service: Z covidowych programów pomocowych skradziono 100 mld dol. Amerykańska Secret Service poinformowała we wtorek, że z funkcjonujących w USA covidowych programów pomocowych skradziono co najmniej 100 mld dolarów - informuje AP.

Małżonkowie przyznali się do złożenia co najmniej 40 bezpodstawnych wniosków o pożyczki z funduszy pomocowych na łączną sumę 5,1 mln dolarów. Malik i Jenna Mitchum usiłowali pozyskać środki z dwóch programów pomocowych na podstawie rzekomego prowadzenia co najmniej pięciu drobnych przedsiębiorstw.

W rzeczywistości 26-latek był szeregowym żołnierzem Sił Powietrznych USA, a 25-latka była bezrobotna.

1,4 mln Na takie straty mieli narazić amerykańskie instytucje finansowe Mitchumowie

Reklama

Między marcem 2020 a majem 2021 roku Mitchumowie złożyli co najmniej 19 wniosków o pożyczki pomocowe z funduszy covidowych.

Są także związani z próbami ponad 20 innych wyłudzeń, które zidentyfikowano na podstawie adresów IP wykorzystywanych do składania wniosków o pomoc lub transferów gotówki.

Wyrok w sprawie Mitchumów ma zapaść 29 lipca. Obydwojgu grozi po 30 lat więzienia.