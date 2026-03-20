Jeśli chodzi o przestrzeganie jakości importowanej żywności, na ten temat padło wiele obietnic ze strony Komisji Europejskiej, zwłaszcza w styczniu 2026 r., gdy KE walczyła o zatwierdzenie umów z Mercosurem (w tym tej tymczasowej, która będzie obowiązywała do czasu zatwierdzenia głównych umów przez TSUE). 7 stycznia odbyło się specjalne posiedzenie rady ministrów rolnictwa z przedstawicielami Komisji, na którym komisarz ds. rolnictwa Christophe Hansen zadeklarował, że KE zintensyfikuje kontrole importu: „W latach 2026–2027 liczba audytów przeprowadzanych w krajach spoza UE wzrośnie o 50 proc., a liczba audytów przeprowadzanych w punktach kontroli granicznej UE wzrośnie o 33 proc. Komisja będzie częściej aktualizować poziom kontroli urzędowych na granicach i zapewni wsparcie państwom członkowskim przeprowadzającym większość tych dodatkowych kontroli”.

Gdzie są kontrole importu żywności w UE

Zgodnie z deklaracjami, pod koniec stycznia miała zostać powołana specjalna grupa zadaniowa UE, skupiająca ekspertów i siły z Komisji i państw członkowskich, aby zwiększyć skuteczność kontroli importu w całej UE. Na pytania „Rz”, na jakim etapie jest to wzmocnienie kontroli, KE jeszcze nie odpowiedziała.

Wypowiedzieli się natomiast polscy producenci wołowiny i żądają pilnej reakcji na poziomie unijnym. – Wykrywanie przez służby UE niedozwolonych substancji nawet w ilościach śladowych w importowanej wołowinie jednoznacznie wskazuje na konieczność pełnego wdrożenia zasady wzajemności w produkcji żywności – napisała w komentarzu Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny, przypominając, że to kolejny przypadek nieprawidłowości, poprzednio w mięsie z krajów Mercosuru wykryto inny hormon, estradiol, w 62 tonach wołowiny, która jednak nie trafiła do Polski. Tym razem mięso również sprowadziła Holandia.

Dlaczego producenci mięsa starali się storpedować umowę z Mercosurem, która, przypomnijmy, otwiera dla eksportu europejskiego przemysłu rynek najważniejszych czterech krajów Ameryki Południowej? Głównym argumentem są wysokie standardy produkcji w Europie, które są też – kosztowne, a nie obowiązują producentów południowoamerykańskich. Dlatego rolnicy w Europie obawiają się tańszej konkurencji, a wskazywanie na uszczerbki jakości jest jednym z argumentów w tym sporze. Przy czym, Europa sprowadza wołowinę z tego regionu od dawna, spór o jakość rozgorzał na wielką skalę dopiero przy finalizacji umowy handlowej z Mercosurem.