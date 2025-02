Ile warta jest reklama piwa?

Polacy wydali na zakup piwa w ubieglym roku 22,8 mld zł, choć w świetle tego tekstu może być pozytywną wiadomością, że bardzo rośnie sprzedaż piwa bezalkoholowego, która skoczyła o 16 proc. w ujęciu rocznym do wartości 1,7 mld zł. Ile są warte reklamy piwa, czyli jedynego alkoholu, który można w ten sposób promować? To niebagatelny budżet. Jak wynika z Raportu o Rynku Reklamy Publicis Groupe Polska, szacunkowe inwestycje reklamowe w ujęciu netto za 2024 r. sięgnęły 174 mln zł. Widać ogromną sezonowość inwestycji w reklamę, o ile na przełomie roku, w ciągu dwóch pierwszych i dwóch ostatnich miesięcy nakłady na reklamy piwa sięgają 2-4 mln zł, z czego dwie trzecie idą na telewizję, to potem intensywność reklam mocno rośnie, skacze do 16 mln zł w kwietniu, by w czerwcu osiągnąć 34 mln zł, potem wakacje to 25 i 22 mln zł i do końca roku nakłady stopniowo maleją. Co ciekawe, choć generalnie reklama przenosi się coraz mocniej do internetu, to piwo lubi tradycyjne kanały i tutaj od 60 do nawet 78 proc. nakładów trafia do – telewizji. Ważne są jeszcze, ale tylko w cieplejszych miesiącach, outdoor i oczywiście internet, który przejmuje od 27 do 35 proc. budżetów.