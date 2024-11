Efekt "ustawy Kamilka”: więcej interwencji, za mało rodzin zastępczych

Sądy będą miały dostęp do danych z Centralnego Rejestru Pieczy Zastępczej (CRPZ). Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

– Obecnie sąd rodzinny występuje do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (PCPR, MOPR) o wskazanie kandydatów na rodzinę zastępczą lub o wskazanie miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Do zadań własnych powiatu należy bowiem zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej. Na skutek tego analizujemy dostępność miejsc w pieczy rodzinnej, a w przypadku ich braku również miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. O ustaleniach informujemy sąd. Od 15 stycznia 2025 r. m.in. sąd będzie miał wgląd do systemu i sam sprawdzi, do kogo będzie mógł skierować dziecko – mówi Arleta Miłuch, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy, członek Rady Użytkowników CRPZ, powołanej przez resort rodziny.

Jak podkreśla, po uruchomieniu elektronicznej wymiany danych między sądowym systemem teleinformatycznym a Centralnym Rejestrem Pieczy Zastępczej, po uzgodnieniu z właściwym starostą lub osobą przez niego upoważnioną wprowadzone zostaną także mechanizmy rezerwacji dostępnych miejsc.

Ułatwienia dla organizatorów pieczy zastępczej

Aktualnie, od czasu uruchomienia rejestru 15 października, powiatowe i miejskie centra pomocy rodzinie wprowadzają do CRPZ m.in. dane dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób, które chcą zostać rodziną zastępczą. Rejestr z tymi danymi wystartuje w połowie stycznia.