Rosyjska firma Russkije Korni (Rosyjskie Korzenie) postanowiła pielęgnować tradycję i przygotowała dla Rosjan specjalną kawę, którą reklamuje jako taką, która ma „aromat tradycyjnych wartości”. Oczywiście, tradycyjnych rosyjskich wartości.

Producent kawy twierdzi, że smak jego wyrobu przypomina „ciepły, chrupiący chleb, nagrzane słońcem zioła, świeżość majowej burzy i delikatną gorycz jesiennego lasu”. Pod tym poetyckim opisem kryje się kawa rozpuszczalna wyprodukowana ze słodu żytniego, ekstraktu kiełków żyta i śmietanki roślinnej. Zgodnie z opisem producenta zamieszczonym choćby na Instagramie, kawa o aromacie tradycyjnych wartości ma delikatną kremową konsystencję, która podkreśla „bogaty smak słodu żytniego”.

Firma Russkije Korni to producent wielu suplementów diety i zdrowotnych herbat. Nie dziwi więc, że „rosyjska kawa” zawiera także witaminy, mikro- i makroelementy czy zdrowe kwasy tłuszczowe. Za to nie zawiera nawet grama kawy będąc w całości kawą zbożową. Opakowanie kosztuje w rosyjskich sklepach od 290 do 625 rubli (ok. 12,5-27 zł) i nie jest jedyną kawą bez kofeiny w ofercie firmy — smakosze znajdą też np. kawę „cedrową” robioną z orzeszków pinii.

Kawy o specjalnie spreparowanych aromatach innych niż podstawowy zapach kawy, która sama w sobie potrafi mieć bogaty bukiet zapachowy to nic nowego na świecie. Niedawno głośno było o specjalnej kawie o zapachu i posmaku wieprzowiny przygotowanej z okazji Księżycowego Nowego Roku w Chinach. Również kawy zbożowe sprzedawane są z dodatkami różnych aromatów czy dodatków prozdrowotnych.