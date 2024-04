Wrócił VAT na żywność. Ceny pójdą w górę

– Dzięki utrzymaniu cen regularnych ponad 4 tys. produktów, klienci nie zauważą wzrostu podatku VAT 5-proc. na podstawowe produkty żywnościowe. Oczywiście, nadal będziemy proponować promocje – zapewnia Grzegorz Pytko, dyrektor działu zakupów w Biedronce. Sieć zaznacza jednak, że akcja jest czasowa i obowiązuje tylko w kwietniu.

Lidl niedawno ogłosił, że rusza z akcją VAT STOP, w ramach której bierze na siebie 5-proc. stawkę podatku. Jego klienci ponad 1,6 tys. produktów spożywczych nadal będą mogli kupić w cenie na poziomie sprzed podwyżki VAT. To np. pieczywo, produkty mleczarskie, owoce i warzywa czy mięso i wędliny. Kaufland także w kwietniu utrzyma ceny aż 10 tys. produktów na niezmienionym poziomie.

PiS teraz chce zmian

PiS, dziś w opozycji, po ośmiu latach rządów zapowiada projekt ustawy przywracający zerową stawkę VAT na żywność. Przedstawiciele obecnej koalicji rządzącej nazywają to cynizmem.

O projekcie poinformował na konferencji przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak. Jak zapowiedział, celem inicjatywy jest obniżenie cen żywności i utrzymanie inflacji na niskim poziomie. Ustawa miałaby obowiązywać do końca roku.

Inflacja wyhamowuje po latach rekordowych wzrostów, nakręcanych głównie przez ceny paliw oraz żywności, która w szczytowym momencie drożała w ujęciu rocznym nawet ponad 20 proc., choć w niektórych kategoriach, jak tłuszcze, okresowo warzywa, jaja czy nabiał, wzrosty były jeszcze sporo wyższe.

PiS obniżył do zera stawkę podatku VAT na wiele kategorii spożywczych, ale tempa wzrostu cen to nie ograniczyło. Te zaczęły wolniej rosnąć dopiero kilka miesięcy temu, m.in. w efekcie sytuacji na światowych rynkach. Nowy rząd postanowił wrócić do poprzedniej stawki, bo wzrost cen wyhamowuje. Budżet zyska na tym w 2024 r. ok. 10 mld zł.