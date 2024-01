Przełom w historii olimpiad. W Paryżu będą reklamować piwo

— Piwo i sport razem są lepsze, dlatego jesteśmy dumni, że jesteśmy pierwszym sponsorem piwa na Igrzyskach Olimpijskich w roli Światowego Partnera Olimpijskiego – powiedział cytowany w komunikacie firmy dyrektor generalny AB InBev Michel Doukeris.

Nowy trend

W ostatnich latach globalna sprzedaż piwa bezalkoholowego gwałtownie wzrosła, ponieważ coraz silniejszy jest trend umiarkowanego spożycia alkoholu. IWSR Drinks Market Analysis, globalna firma monitorująca sprzedaż alkoholu, podała w ostatnim tygodniu, że według jej prognoz sprzedaż produktów zerowych, bądź o niskiej zawartości alkoholu, wzrośnie w tym roku o 31 proc. na 10 głównych rynkach, w tym w Hiszpanii, Niemczech i USA.

Corona Cero, została wprowadzona na rynek w 2022 r. Jak na razie nie jest sprzedawana w USA, ponieważ AB InBev zajmuje się międzynarodową dystrybucją i sprzedażą meksykańskiego piwa typu lager głównie w Europie. Natomiast podobne piwo o nazwie Corona Non-Alcoholic jest sprzedawane w USA. „Zawsze jesteśmy w kontakcie i jesteśmy na bieżąco z zachowaniami konsumentów, ponieważ jesteśmy organizacją zorientowaną właśnie na konsumenta. Widzimy wszystkie trendy prowadzące w kierunku napojów bezalkoholowych płynących od konsumentów, ale wiemy też, że piwo jest najczęściej napojem chętnie wybieranym przez fanów sportu — powiedział w rozmowie z CNN dyrektor ds. marketingu AB InBev, Marcel Marcondes.

A dlaczego wybrano Coronę?

— Ponieważ jest to najbardziej globalna marka, jaką mamy w firmie i jest to globalne partnerstwo. Dlatego sensowne jest, abyśmy wybierali właśnie tę markę, która ma największy zasięg na całym świecie – powiedział Michel Doukeris reporterom na konferencji prasowej. Jednocześnie AB InBev ogłosił, że jego marka Michelob Ultra firmy AB InBev została wyłącznym sponsorem piwa sportowców Team USA do roku 2028 i będzie oficjalnym piwem Letnich Igrzysk w Los Angeles w 2028 roku. Budweiser zakończył sponsorowanie sportowców Team USA w 2017 roku, po 32 latach. Michelob Ultra, piwo o niskiej zawartości węglowodanów już wcześniej wykorzystywało w swoich reklamach wizerunki znanych sportowców.