Koszyk wigilijny droższy niż przed rokiem, ale widać hamowanie cen

– Dane są raczej w normie, aczkolwiek trochę w nich wciąż czuć ducha oszczędności. Analizując je, trzeba pamiętać o tym, że mimo wszystko wciąż mamy wysoki poziom inflacji, a w sklepach nadal jest drogo. Ceny raczej nie spadają, a jedynie mniej rosną niż rok temu. I przeciętny konsument dobrze to zauważa – uważa Robert Biegaj, ekspert rynku z Grupy Offerista. – Będziemy mocniej niż kiedyś oszczędzać, ale raczej zdroworozsądkowo. Inne badania pokazują, że poprawiają się nastroje konsumenckie, a to już w pewien sposób nam pokazuje, że to zaciskanie pasa będzie poluzowane. Podkreśla, że z kolei w kwestii wskaźnika inflacji na pewno ma to znaczenie, aczkolwiek przysłowiowy Kowalski raczej tego tak nie odbiera. – Opiera się głównie na swoich odczuciach i doświadczeniach zakupowych, a te mogą być różne w zależności od tego, co najczęściej wkłada do swojego koszyka i gdzie robi zakupy – twierdzi ekspert.

Analizowanie cen może dać różne wyniki, wszystko zależy od składu koszyka, udziału dań gotowych itp. Według HRE Investment Trust, za zakupy potrzebne do przyrządzenia 12 wigilijnych potraw dla dziesięciu osób będzie trzeba zapłacić blisko 490 zł. – To o ponad 4 proc. mniej niż przed rokiem. W 2022 roku za te same produkty musieliśmy zapłacić 512 zł – mówi Bartosz Turek, główny analityk HRE Investment Trust.

Firma sprawdziła w ośmiu sieciach handlowych ceny 42 produktów potrzebnych do przyrządzenia 12 potraw. Cel był taki, żeby na stół podczas wieczerzy trafiły własnoręcznie przyrządzone potrawy dla dziesięciu osób: barszcz z uszkami, zupa grzybowa, karp, dwa rodzaje śledzia, kapusta z grochem, pierogi z kapustą i grzybami, kluski z makiem i miodem, sernik, piernik, makowiec oraz kompot z suszu.

Wśród produktów, które są w bieżącym roku droższe, wymienić możemy suszone grzyby, kiszoną kapustę, większość przypraw czy miód. Nie brakuje jednak produktów, za które zapłacimy mniej niż przed rokiem. Po zeszłorocznym wystrzale cenowym tańsze są dziś olej czy mąka. W opracowaniu podaje, że mniej zapłacimy też za króla wigilijnego stołu, czyli karpia.

Z tym trudno się zgodzić, ponieważ coraz więcej domów zupełnie z tej ryby rezygnuje. Z badania serwisu Moja Gazetka wynika choćby, że nie ma go już na niemal połowie wigilijnych stołów, a jest zastępowany przez inne ryby. A te już zazwyczaj drożeją i to mocno, w ujęciu rocznym choćby trzeba więcej zapłacić za dorsza czy łososia.