Czy prezydent zahamuje deregulację i uszczelnienie systemu VAT? Decyzje wkrótce

Gdyby okazało się, że takie kryterium jest decydujące, to zagrożonych mogłoby być kilka przedsięwzięć ważnych dla gospodarki i zwykłych obywateli. Chodzi np. o jedną ze społecznych inicjatyw, dotyczących emerytur, ujętą w pakiecie deregulacyjnym. Zespół Rafała Brzoski postulował, by informacje o przyszłych emeryturach z różnych źródeł były dostępne w jednym miejscu. Rząd podchwycił ten pomysł i zaproponował, by takie informacje oferowała aplikacja mObywatel. Sejm uchwalił stosowną ustawę 5 sierpnia. W tej samej ustawie zniesiono Centralną Informację Emerytalną (CIE), instytucję pomysłu Prawa i Sprawiedliwości. Prawdopodobnie dlatego opozycja głosowała przeciw.

Jak zauważa Oskar Sobolewski, ekspert ds. rynku pracy i emerytur z HRK Payroll Consulting, CIE jest rozwiązaniem kosztownym i wymagało stworzenia nowego systemu. – Najpierw powinniśmy edukować społeczeństwo i zwiększyć zainteresowanie oszczędzaniem w PPK, PPE, IKE, IKZE i OIPE, a dopiero na kolejnym etapie tworzyć centralne bazy informacyjne – twierdzi Sobolewski.

Opozycja krytykowała KSeF. Co zrobi Prezydent?

Inna czekająca na podpis ustawa dotyczy Krajowego Systemu e-Faktur. Przypomnijmy, że chodzi o powszechny system fakturowania elektronicznego, w którym każda faktura VAT ma trafiać najpierw do administracji skarbowej, a dopiero potem do odbiorcy. W ten sposób fiskus będzie na bieżąco zbierał dane o wszystkich transakcjach gospodarczych. Ma to uszczelnić system podatkowy. Jednak posłowie PiS i niektórzy z Konfederacji zagłosowali przeciwko stosownej nowelizacji ustawy o VAT.

KSeF nawet bez tej noweli wszedłby w życie 1 lutego 2026 roku, ale prezydenckie weto mogłoby spowodować chaos prawny i organizacyjny związany z fakturowaniem i w ogóle z rozliczeniami VAT. Tak uważa Janina Fornalik, doradca podatkowy i partner w MDDP. – Czekająca na podpis prezydenta ustawa przewiduje wiele ważnych przepisów, które są efektem szerokich konsultacji z przedsiębiorcami. Znalazły się tam np. rozwiązania umożliwiające wystawianie faktur w trybie offline24, nie tylko w przypadku awarii. Są też przepisy przejściowe umożliwiające najmniejszym firmom tradycyjne fakturowanie do końca 2026 roku – wylicza ekspertka. Dodaje, że wielu przedsiębiorców jest już bardzo zaawansowanych w przygotowaniach do wdrożenia tego systemu, a szykuje się do niego także administracja skarbowa.