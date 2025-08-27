Rzeczpospolita
Prawo
Czy prezydent zahamuje deregulację i uszczelnienie systemu VAT? Decyzje wkrótce

Jakie rządowe i społeczne inicjatywy może jeszcze we środę zablokować Karol Nawrocki? Prezydent wetuje ustawy, przeciwko którym głosowała w Sejmie opozycja.

Publikacja: 27.08.2025 04:40

W ostatnich dniach prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania czterech ustaw

Foto: PAP/Leszek Szymański

Paweł Rochowicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego prezydent Karol Nawrocki wstrzymuje decyzje dotyczące deregulacji i uszczelnienia systemu VAT?
  • Co leży u podstaw wetowania ustaw dotyczących deregulacji energetycznej i nowelizacji kodeksu karnego skarbowego?
  • Jakie skutki może mieć weto wobec ustawy o Krajowym Systemie e-Faktur dla przedsiębiorców i administracji skarbowej?
  • Jakie ustawy dotyczące szpitalnictwa i zamówień publicznych czekają na decyzję prezydenta?

W ostatnich dniach prezydent odmówił podpisania czterech ustaw: tzw. wiatrakowej, o deregulacji w energetyce, nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, a także o pomocy obywatelom Ukrainy. Jednocześnie Karol Nawrocki oświadczył, że „te rozwiązania, które są dla Polski dobre” spotykają się z jego otwartością.

Co w praktyce dla prezydenta i jego urzędników nie jest „dobre”? O ile sprawy Ukraińców czy wiatraków miały oczywiste tło polityczne, to w pozostałych przypadkach motywy działania głowy państwa są już mniej oczywiste. Deregulacja energetyczna dotyczyła bowiem zupełnie niepolitycznego uproszczenia rachunków za prąd i łatwiejszego montowania elektrowni słonecznych małej mocy. Nowelizacja k.k.s. też była obliczona na redukcję biurokracji, bo łagodziła kary za niedopełnienie niektórych wymogów dokumentacyjnych (a nie za oszustwa podatkowe).

Ryszard Petru
Polityka
Ryszard Petru komentuje decyzje Karola Nawrockiego: Polacy widzą, kto hamuje wzrost

Prezydent decyduje tak, jak głosowała opozycja

Jest w tym jednak pewna prawidłowość. Karol Nawrocki zawetował te z ostatnio uchwalonych ustaw, którym sejmowa opozycja była przeciwna. Na przykład ustawa o k.k.s. przeszła 258 głosami rządzącej koalicji, ale przy sprzeciwie 177 posłów opozycji. Z kolei deregulacja w energetyce miała w Sejmie 251 zwolenników, 169 przeciwników, a 14 posłów wstrzymało się od głosu.

Gdyby okazało się, że takie kryterium jest decydujące, to zagrożonych mogłoby być kilka przedsięwzięć ważnych dla gospodarki i zwykłych obywateli. Chodzi np. o jedną ze społecznych inicjatyw, dotyczących emerytur, ujętą w pakiecie deregulacyjnym. Zespół Rafała Brzoski postulował, by informacje o przyszłych emeryturach z różnych źródeł były dostępne w jednym miejscu. Rząd podchwycił ten pomysł i zaproponował, by takie informacje oferowała aplikacja mObywatel. Sejm uchwalił stosowną ustawę 5 sierpnia. W tej samej ustawie zniesiono Centralną Informację Emerytalną (CIE), instytucję pomysłu Prawa i Sprawiedliwości. Prawdopodobnie dlatego opozycja głosowała przeciw.

Jak zauważa Oskar Sobolewski, ekspert ds. rynku pracy i emerytur z HRK Payroll Consulting, CIE jest rozwiązaniem kosztownym i wymagało stworzenia nowego systemu. – Najpierw powinniśmy edukować społeczeństwo i zwiększyć zainteresowanie oszczędzaniem w PPK, PPE, IKE, IKZE i OIPE, a dopiero na kolejnym etapie tworzyć centralne bazy informacyjne – twierdzi Sobolewski.

Opozycja krytykowała KSeF. Co zrobi Prezydent?

Inna czekająca na podpis ustawa dotyczy Krajowego Systemu e-Faktur. Przypomnijmy, że chodzi o powszechny system fakturowania elektronicznego, w którym każda faktura VAT ma trafiać najpierw do administracji skarbowej, a dopiero potem do odbiorcy. W ten sposób fiskus będzie na bieżąco zbierał dane o wszystkich transakcjach gospodarczych. Ma to uszczelnić system podatkowy. Jednak posłowie PiS i niektórzy z Konfederacji zagłosowali przeciwko stosownej nowelizacji ustawy o VAT.

KSeF nawet bez tej noweli wszedłby w życie 1 lutego 2026 roku, ale prezydenckie weto mogłoby spowodować chaos prawny i organizacyjny związany z fakturowaniem i w ogóle z rozliczeniami VAT. Tak uważa Janina Fornalik, doradca podatkowy i partner w MDDP. – Czekająca na podpis prezydenta ustawa przewiduje wiele ważnych przepisów, które są efektem szerokich konsultacji z przedsiębiorcami. Znalazły się tam np. rozwiązania umożliwiające wystawianie faktur w trybie offline24, nie tylko w przypadku awarii. Są też przepisy przejściowe umożliwiające najmniejszym firmom tradycyjne fakturowanie do końca 2026 roku – wylicza ekspertka. Dodaje, że wielu przedsiębiorców jest już bardzo zaawansowanych w przygotowaniach do wdrożenia tego systemu, a szykuje się do niego także administracja skarbowa.

Prezydent RP Karol Nawrocki (P) przed rozpoczęciem poniedziałkowej konferencji prasowej w Pałacu Pre
Cudzoziemcy
800+ na dziecko z Ukrainy i kary za banderyzm. Co zakłada prezydencki projekt?
Szpitalnictwo i zamówienia publiczne na biurku Prezydenta

Na prezydenckim biurku są też inne ustawy, które rządząca koalicja przeforsowała w Sejmie przy sprzeciwie opozycji. To np. pakiet ustaw dotyczących szpitali i świadczeń zdrowotnych. Pozwala na elastyczne przekształcanie oddziałów szpitalnych, łączenie szpitali przez samorządy i plany naprawcze dla zadłużonych placówek. To jeden z tzw. kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy.

Inna ustawa, której sprzeciwiała się opozycja, przewiduje certyfikację wykonawców zamówień publicznych. Taki certyfikat miałby potwierdzać uczciwość wykonawcy i uwolniłby go od niektórych formalności przy ubieganiu się o rządowe zlecenia. Byłoby to formalne zaświadczenie, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności i zasoby, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień publicznych.

Co z tymi ustawami zrobi prezydent? Termin na decyzję w tych sprawach mija w środę 27 sierpnia.

Zasady prezydenckiego weta
Co mówi konstytucja i sejmowa arytmetyka

- Prezydent ma 21 dni na podpisanie ustawy, weto lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.
- Prezydent może zawetować każdą ustawę, z wyjątkiem budżetowej.
- Odrzucenie prezydenckiego weta następuje większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
- W obecnym Sejmie odrzucenie weta wymagałoby – przy pełnej frekwencji – 276 głosów. Rządząca koalicja (KO, PSL i Polska 2050), nawet przy wsparciu Partii Razem i posłów niezrzeszonych może liczyć najwyżej na 248 głosów.  

Podatki Emerytury Deregulacja Krajowy System e-Faktur (KSeF) Karol Nawrocki Kancelaria Prezydenta RP

