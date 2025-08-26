– Uważam, że co do zasady 800+ powinien być albo wyłącznie dla pracujących – i Polaków i Ukraińców – albo dla osób niezamożnych – mówił Ryszard Petru w TVN24. – Możemy w ten sposób zaoszczędzić 20 miliardów złotych rocznie – dodał.

Ryszard Petru: Karol Nawrocki antyukraińską retoryką wyklucza się ze środowiska międzynarodowego

Poseł Polski 2050, przewodniczący Komisji ds. Deregulacji, ocenił, że większość Polaków popiera tego typu propozycje. – Natomiast takie antyukraińskie wystąpienia prezydenta w sytuacji, kiedy Donald Trump i przywódcy Europy spotykają się z prezydentem (Ukrainy Wołodymyrem) Zełenskim i ma w tych spotkaniach uczestniczyć, a nie uczestniczy, (Karol) Nawrocki samą tą antyukraińską retoryką wyklucza się ze środowiska międzynarodowego – powiedział, dodając, że w najbliższej przyszłości nie wyobraża sobie dobrych rozmów prezydenta Nawrockiego z przywódcami europejskimi i z Donaldem Trumpem.

W odpowiedzi na uwagę, że również kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski podczas kampanii wyborczej postulował podobne rozwiązania, Petru odparł, że „Karol Nawrocki jest prezydentem i musi brać pod uwagę interes Polski, polskiej pozycji międzynarodowej i polskiej gospodarki”. – Nie wziął pod uwagę żadnego z nich. Kampania się skończyła. Tu trzeba brać pod uwagę różne aspekty. Uważam, że nie jest to przemyślane i nie jest strategiczne. Polacy widzą, kto hamuje wzrost, kto działa przeciwko polskiej suwerenności – powiedział. Ocenił, że grozi nam „zarówno niższe polskie PKB, jak i kwestia braku niezależności energetycznej, bo (prezydent wetami) zablokował de facto i wiatraki, i fotowoltaikę, czyli musimy być uzależnieni od węgla”.