

- Uważam, że to jest styl bokserski prezydentury, czyli walenie na oślep. Każda z tych ustaw była rozwojowa. Nie widzę żadnego powodu, żeby utrudniać pracę Ukraińcom, którzy pracują w Polsce. Rocznie przynoszą dla naszego PKB 100 miliardów złotych - tak Ryszard Petru (Polska 2050) skomentował w TVN24 weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy o pomocy Ukraińcom.

Publikacja: 26.08.2025 08:23

Ryszard Petru

Ryszard Petru

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Bartosz Lewicki

– Uważam, że co do zasady 800+ powinien być albo wyłącznie dla pracujących – i Polaków i Ukraińców – albo dla osób niezamożnych – mówił Ryszard Petru w TVN24. – Możemy w ten sposób zaoszczędzić 20 miliardów złotych rocznie – dodał.

Ryszard Petru: Karol Nawrocki antyukraińską retoryką wyklucza się ze środowiska międzynarodowego

Poseł Polski 2050, przewodniczący Komisji ds. Deregulacji, ocenił, że większość Polaków popiera tego typu propozycje. – Natomiast takie antyukraińskie wystąpienia prezydenta w sytuacji, kiedy Donald Trump i przywódcy Europy spotykają się z prezydentem (Ukrainy Wołodymyrem) Zełenskim i ma w tych spotkaniach uczestniczyć, a nie uczestniczy, (Karol) Nawrocki samą tą antyukraińską retoryką wyklucza się ze środowiska międzynarodowego – powiedział, dodając, że w najbliższej przyszłości nie wyobraża sobie dobrych rozmów prezydenta Nawrockiego z przywódcami europejskimi i z Donaldem Trumpem.

Weto prezydenta Karola Nawrockiego (na zdjęciu) ogranicza w czasie przepisy specustawy, która legali
Bogusław Chrabota: Zła decyzja prezydenta w sprawie 800+. Karol Nawrocki wywrócił system

W odpowiedzi na uwagę, że również kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski podczas kampanii wyborczej postulował podobne rozwiązania, Petru odparł, że „Karol Nawrocki jest prezydentem i musi brać pod uwagę interes Polski, polskiej pozycji międzynarodowej i polskiej gospodarki”. – Nie wziął pod uwagę żadnego z nich. Kampania się skończyła. Tu trzeba brać pod uwagę różne aspekty. Uważam, że nie jest to przemyślane i nie jest strategiczne. Polacy widzą, kto hamuje wzrost, kto działa przeciwko polskiej suwerenności – powiedział. Ocenił, że grozi nam „zarówno niższe polskie PKB, jak i kwestia braku niezależności energetycznej, bo (prezydent wetami) zablokował de facto i wiatraki, i fotowoltaikę, czyli musimy być uzależnieni od węgla”.

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim
Ryszard Petru: Konfrontacyjna prezydentura Karola Nawrockiego

– Dopłacamy do węgla 9 miliardów złotych, a historycznie PiS importował węgiel z Rosji – przekonywał poseł formacji Szymona Hołowni. – Gdyby ktoś podszedł do tego w bardziej geopolityczny sposób, to pomyślałby sobie, że Karol Nawrocki jest zwolennikiem importowanego rosyjskiego węgla, uzależnienia się od Rosji – stwierdził.

– Ta prezydentura jest bardzo konfrontacyjna, w sposób głupi, a nie mądry i strategiczny – ocenił Petru.

Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki
Polityka
Dlaczego prezydent zawetował ustawę o pomocy Ukraińcom? Zbigniew Bogucki wyjaśnia motywy

Weta Karola Nawrockiego m.in. wobec ustawy o pomocy Ukraińcom

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, argumentując, że 800+ powinni dostawać tylko Ukraińcy pracujący w Polsce. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta zapowiedział prezydencki projekt zakładający m.in. dostęp do świadczeń i ochrony zdrowia tylko dla pracujących i opłacających składki w Polsce.

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Ukraina Osoby Ryszard Petru Karol Nawrocki


