Ministerstwo Edukacji Narodowej w ostatnim czasie skierowało do konsultacji projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie wychowania fizycznego.

W przypadku szkół podstawowych jednym z celów zmian jest „danie nauczycielom elastyczności w prowadzeniu zajęć ruchowych, co pozwoli im dostosować treści do zróżnicowanych potrzeb dzieci oraz dostępnych warunków”.

Barbara Nowacka: nie graj w koszykówkę, nie skacz w dal, ale zrób 10 tys. kroków

Szerzej na ten temat w Polsat News mówiła minister edukacji Barbara Nowacka. - Jedną z rekomendacji jest to, że jeżeli uczeń mówi „dzisiaj nie ćwiczę, bo mnie brzuch boli", to nauczyciel spokojnie może mu powiedzieć: „nie graj w koszykówkę, nie skacz w dal, ale zrób 10 tys. kroków". To też jest zastępowalne, nauczyciel ma takie narzędzia – powiedziała szefowa MEN.

Nowacka porównała lekcje wychowania fizycznego do innych przedmiotów. - Jak ktoś nie był na matematyce, to nadgania zaległości. Jak ktoś nie był na WF-ie, to uważa, że jest po temacie. Tak nie powinno być - stwierdziła.